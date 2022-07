Segob se reunirá con Iglesia Católica.

El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), César Yáñez Centeno adelantó que en breve se reunirá con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y comenzar a estrechar un diálogo.

“Estoy a punto de reunirme con ellos, ya los busqué, y estoy próximo a reunirme con ellos. Yo recién llegué al cargo me comuniqué con algunos de ellos y establecer puentes, porque me interesa una buena comunicación para que no haya diferencias; tratar con el diálogo de mejorar la comunicación”, indicó al finalizar inauguración de “El Regreso de los Dioses”, obra del muralista Ariosto Otero.

El funcionario federal dijo que ya tiene fecha para el encuentro, pero se negó a darla a conocer, pues solo dijo que cuando se lleve a cabo lo informará.

César Yáñez mencionó que su labor en la dependencia es tender puentes con las iglesias del país y no llega a hacer campaña para nadie.

Yo ya me aventé cinco campañas entre los presidenciables y Jefe de Gobierno y no vengo a hacer campaña rumbo a 2024 , César Yáñez Centeno, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos

Lo anterior luego de los reclamos de la Iglesia por la violencia que sufre el país y sus sacerdotes.

