Seguridad, el gran reto que hereda Sheinbaum

A seis años de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en el Zócalo de la Ciudad de México, durante su toma de protesta, de que “se acabará la guerra; construiremos la paz” y su estrategia de “abrazos no balazos”, Claudia Sheinbaum heredará un país con cerca de 200 mil homicidios dolosos, lo que representa el Gobierno más violento comparado con los sexenios desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

Aunado a lo anterior, también heredará la administración entrante un total de 115 mil 528 personas desaparecidas y no localizadas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al corte del 30 de septiembre de este año.

De igual manera, durante el sexenio que concluye se cometieron 13 millones 500 mil 352 delitos del fuero común, en el periodo de diciembre de 2018 al 30 de agosto de 2024, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Gráfico

Otro delito que ha estado presente en la administración saliente es el feminicidio, el cual registra un total de cinco mil 188 (de diciembre de 2018 a agosto de 2024).

A pesar de las cifras oficiales, el propio Presidente de la República defendió hasta el último minuto que su estrategia “no ha fallado” y, al contrario, responsabilizó a los gobiernos anteriores del incremento de la violencia en México.

Destacó que “en seguridad, funcionó la estrategia de que la paz es fruto de la justicia”. Remarcó, en fecha reciente, que “ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio antepasado (de Felipe Calderón)”.

Sin embargo, en las últimas cifras que presentó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, con un cuadro comparativo de los sexenios de 1990 a 2024, el Gobierno de López Obrador registró, a agosto de este año, un total de 193 mil 612 homicidios dolosos.

Nunca en la historia de México hemos tenido un sexenio tan violento: 190 mil asesinatos. El problema es que tenemos 18 años con la misma estrategia fallida

Damián Zepeda, Exsenador del PAN

En las estadísticas, aparecen los gobiernos de Salinas de Gortari con 78 mil 94 homicidios; de Ernesto Zedillo, 80 mil 311; de Vicente Fox, 60 mil 162; de Calderón, 121 mil 613 -en el cual se declaró la guerra al narcotráfico-, y el de Peña Nieto, con 157 mil 158 asesinatos.

En su última mañanera, el Presidente indicó que en su sexenio hubo 19.7 por ciento menos víctimas de homicidio doloso en comparación con el anterior gobierno; en feminicidios se dio una reducción de 41.6 por ciento; secuestro, menos 74.1 por ciento, y la percepción de inseguridad en el país bajó de 79.39 por ciento en 2018 a 73.63 por ciento en este año.

De acuerdo con la consultora TResearch International, de diciembre de 2018 al 27 de septiembre de este año se tienen contabilizados 199 mil 368 homicidios dolosos, es decir, un homicidio cada cinco minutos y 94 casos al día.

La firma agregó que en 2019 se cometieron 36 mil 661; 2020, 36 mil 773; 2021, 35 mil 700; 2022, 33 mil 287; 2023, 31 mil 62, y hasta el 27 de septiembre de 2024, 22 mil 794.

La empresa especializada destacó que ocurrieron un total de 12 mil 92 homicidios de menores de 0 a 17 años, de los cuales 77 por ciento fueron niños, y 23 por ciento, niñas. La cifra más alta ocurrió en 2021, con mil 914.

Para Damián Zepeda, exsenador y exdirigente nacional del PAN, el Gobierno de López Obrador está reprobado, ya que ha sido un fracaso su estrategia de seguridad, a pesar de que creó la Guardia Nacional (GN) para combatir los altos niveles delictivos en el país.

“Nunca en la historia de México hemos tenido un sexenio tan violento como hoy, esa es la verdad, es un dato duro: 190 mil asesinatos aproximadamente, es mucho más que lo de Peña, que fue pésimo, 150 mil, y fue mucho más que lo de Calderón, que fue terrible, que fue 120 mil. El problema en este país es que tenemos 18 años con la misma estrategia fallida”, afirmó.

El exlegislador dejó en claro que “en seguridad, el Gobierno de Morena es un desastre: 200 mil asesinatos, máximo histórico; 31 millones de delitos al año; 30 por ciento de México en manos del crimen organizado y no lo combaten”.

Reconoció que el sexenio de Calderón fracasó porque militarizó al país; luego llega Peña y continúa; “lo increíble es que haya llegado López Obrador, que prometió mil veces (que no lo haría), y lo militariza”. Apuntó que con la GN no se han logrado disminuir los homicidios relacionados con el crimen organizado.

El exsenador Emilio Álvarez Icaza opinó, por su parte, que “esta cosa de abrazos no balazos, nos tiene los peores resultados. Se quejaban de la administración de Felipe Calderón, y Calderón dejó 120 mil homicidios; se quejaban de Enrique Peña Nieto, y la administración terminó con 150 mil, y esta administración va a acabar con casi 200 mil”.

Respecto a la cifra de desapariciones, el sexenio concluye con 104 mil 857 casos y 10 mil 671 personas no localizadas, al corte del 30 de septiembre de 2024. Jalisco registró el mayor número de casos, con 14 mil 403 personas; Tamaulipas, 12 mil 151; Estado de México, 11 mil 463; Veracruz, seis mil 987 personas, y Sinaloa, cinco mil 71 eventos.

Álvarez Icaza, extitular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, lamentó que se hayan incrementado las desapariciones en este Gobierno.

“Tenemos 115 mil desapariciones y este Gobierno lleva 52 mil, es decir, ningún Gobierno ha tenido el respaldo legislativo, administrativo y presupuestal que tuvo este Gobierno, y los números son un fracaso”, declaró a este diario.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, de los 523 feminicidios registrados en nuestro país de enero a agosto de este año, el mayor número se reportó en Nuevo León, con 47; Estado de México, 43; Morelos, 40; Ciudad de México y Veracruz, 37 cada uno; Puebla, 32; Chihuahua, 30; Baja California, 23; Sonora, 19, y Jalisco, 18.