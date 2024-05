A seis días de la elección Del Moral sale del PRI y se suma a la 4T

A seis días de los comicios y dos del cierre de campañas, Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, sacudió el proceso electoral presidencial al anunciar su renuncia al PRI y revelarse su apoyo y adhesión al proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum.

Del Moral, una de las dirigentes más importantes del priismo en el Estado de México —entidad con el padrón electoral más grande del país, de más de 13 millones de votantes—, anunció ayer por la mañana su renuncia al partido tricolor, por medio de una carta dirigida al líder partidista Alejandro Moreno; en ella criticó que en la actual dirigencia ya no se privilegia el diálogo y hay sumisión al líder partidista.

“Siempre he creído en la importancia del diálogo como pilar fundamental para edificar una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, las acciones recientes de la dirigencia del partido parecen alejarse de este principio; ahora se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente”, expresó.

La exabanderada al gobierno del Estado de México reiteró su compromiso con el servicio público y la búsqueda en la que dijo estar por alcanzar la justicia social, tras enfatizar que su lealtad es para México y tiene una escala alta de convicción en la esencia de la democracia, la cual, consideró, radica en “la capacidad de escuchar y comprender diversas perspectivas”.

En su carta, la mexiquense concluyó al formalizar su renuncia al Partido Revolucionario Institucional y dio gracias a quienes la han apoyado y confiado en ella durante su trayectoria política.

Tras la noticia, la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM dio a conocer que la expriista se sumaba a su proyecto.En redes sociales, compartió una fotografía con la expriista, con quien dijo haber hallado más coincidencias que diferencias.

“Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”, escribió Sheinbaum Pardo.

A su llegada a Villahermosa, donde ayer realizó un mitin de cierre de campaña, la morenista aclaró que la expriista sólo se sumó al proyecto, pero esto no significa que militará en alguno de los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“Ella se decidió incorporar. No es que vaya a militar en Morena, en el Verde o en el PT, y realmente lo que muestra es esta gran suma de mexicanos por la transformación. Ella decidió acercarse”, declaró.

Alejandra del Moral es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y con una maestría en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado está su labor como directora de Relaciones Internacionales en la Coordinación de Asuntos Internacionales del Edomex y su papel como presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli.

Fue candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición PRI-PAN-PRD-NAEM en el 2023, cuando fue electa la maestra Delfina Gómez para ese cargo bajo las siglas de la 4T.

En el actual proceso electoral había sido postulada por el PRI como candidata a diputada federal bajo el principio de representación proporcional, pero el 20 de febrero pasado declinó a dicha nominación, mediante una carta dirigida a Alejandro Moreno, líder del PRI. En dicha misiva, Del Moral expresó su deseo de dejar el puesto para una “mujer joven, mexiquense y militante”, aunque en esa oportunidad refrendó el compromiso con su partido.

Lo peor del PRI está en Morena, señala Xóchitl

La renuncia de Alejandra del Moral a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su adhesión a la 4T desató una oleada de opiniones enfrentadas entre la clase política.

Para la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lo anterior es muestra de que Claudia Sheinbaum “ama a los del PRI, a los del PAN”, a pesar de que tanto se queja de ellos, pero “le encantan”.

“Aquí prácticamente todo Morena se fue al PRI. Aquí hay dos proyectos: la democracia o el autoritarismo. Ella (Alejandra del Moral) decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación: la incongruencia”, declaró.

Afirmó que la salida de Del Moral no provoca un golpe a su candidatura ni tampoco a los partidos de la coalición, porque “no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada. Está lo peor del PRI ahí (en Morena), pero Claudia ama a ésos, ama estar con los corruptos”, indicó.

Sobre el tema, Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, señaló que el caso de Del Moral sirvió para demostrar quiénes “son los verdaderos esquiroles”. Agregó que “apuntan con el dedo a otro lugar para ocultar lo evidente. Ahí está su ‘voto útil’”.

El exgobernador mexiquense Eruviel Ávila, quien hace un par de meses también se adhirió al proyecto de Sheinbaum después de renunciar al PRI, dio la bienvenida a la excandidata tricolor.

“Apreciada Alejandra del Moral, además de valiente, tienes un gran talento. Vas a aportar mucho al proyecto de nuestra próxima presidenta: Claudia Sheinbaum. Bienvenida”, posteó.

En una publicación en redes, el líder morenista Mario Delgado se burló de su contraparte priista Alejandro Moreno, luego de que Alejandra del Moral renunció al partido tricolor, y celebró que la excandidata al gobierno mexiquense se sume al proyecto de Sheinbaum Pardo.

Manifestó que a Moreno se le “hunde el barco” por haberse aliado con la derecha, en referencia al PAN. “Por su entrega del PRI a la derecha corrupta, dentro de muy poco a Alito habrá que empezar a llamarle Solito. ¡Se les está hundiendo el barco!”, escribió.

En cambio, Delgado comentó que el proyecto que encabeza Sheinbaum Pardo “sigue sumando voluntades y convenciendo a miles de hombres y mujeres que se comprometen con la continuidad de la transformación nacional”.

Por su parte, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, admitió que “hay decisiones que generan polémica, porque gente que nos combatía hasta hace poco se está viniendo de este lado, pero es un momento de definiciones. Alejandra del Moral no está afiliándose a Morena”, dijo.

Para el líder perredista Jesús Zambrano, “ahora queda más clara la entrega de la gubernatura del Estado de México a López Obrador por parte de quienes traicionaron a la coalición y al propio PRI. En su desesperación, la Sheinbaum anda de compras en el mercado electoral. Pero de todas maneras les vamos a ganar y Xóchitl Gálvez será la próxima Presidenta”, sostuvo.

Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de Xóchitl Gálvez, cuestionó a la abanderada morenista porque, destacó, “siempre se lleva a los corruptos”. “Sheinbaum, tus acciones desesperadas son una muestra clara de que Xóchitl Gálvez va a ser ¡presidenta de México!”, escribió en redes sociales.

“Sí, es tiempo de mujeres, mas no de traidoras y dóciles seguidoras de un régimen autoritario. No cuenten conmigo. Qué vergüenza. Eso sí: con dinero baila el perro”, expresó Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Salida “no afecta en nada”, señala Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fijó su postura respecto a la salida de Alejandra del Moral del partido que dirige y aseguró “no afecta en nada”.

“No nos afecta en nada porque la militancia priista está sólida y está trabajando. Los verdaderos priistas están en el partido en las buenas y en las malas, imagínate el ridículo, se toman una foto hace un mes con Xóchitl Gálvez y dos doritos después voy con la otra, eso es ridículo e incongruente”, señaló Moreno Cárdenas.

El dirigente calificó como “incongruente” a Del Moral: “Cuando se empieza a hundir el barco ¿quiénes son los primeros que salen huyendo? Las ratas. Ahora imagínate que se están yendo al barco que se está hundiendo, nosotros vamos a ganar”.

El presidente del tricolor aseguró que “no merece mi comentario, hay que ver las redes sociales, hay que ver lo que está poniendo la militancia priista y las y los ciudadanos del Estado de México”.

Subrayó que la salida de la excandidata a gobernadora “ha quedado claro en el contexto de esta elección, entregaron al Estado de México”.

Más tarde, Moreno Cárdenas convocó a los mexicanos a no dejar de acudir a votar, y dijo que el Partido Revolucionario Institucional cuidará de cada urna y de cada voto que emitan los ciudadanos en la elección del 2 de junio próximo.

Como parte de una campaña de comunicación a través de sus redes sociales, la dirigencia nacional del tricolor recomendó también a la ciudadanía que haga que valga la pena, por México.

En ese sentido, el CEN del instituto político recalcó que “somos el partido de México”, y recomendó cuidar “que tu voto no caiga en la casilla equivocada”.

“Tenemos compromiso con México. Lo hemos hecho siempre. Tenemos experiencia”, indicó el CEN del tricolor, al exhortar a los ciudadanos a votar por el PRI y hacer que su voto cuente.