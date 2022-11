Seis estados se sumarán a IMSS-Bienestar; para 2023 “tendremos uno de los mejores sistemas de salud del mundo”: AMLO.

Tras anunciarse que durante los últimos meses de este año seis estados más se incorporarán al modelo de IMSS-Bienestar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México contará con uno de los mejores sistemas de salud del mundo a finales del 2023.

En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que previo a que concluya su administración, el país ya brindará medicamentos y realizará estudios médicos de forma gratuita, pues además aseveró que se contará con el presupuesto necesario para esta tarea.

“Vuelvo a decirlo, porque además soy un hombre de desafíos y de palabra: Vamos a tener desde finales del año próximo uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, porque todo esto, atención médica, todos los medicamentos y no solo el llamado cuadro básico, los estudios van a ser gratuitos y, reitero, nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho al pueblo a la salud”, dijo en conferencia de prensa.

Además, reiteró que el esquema de salud abrirá la participación para que las parteras y médicos tradicionales también se incorporen; sin embargo, al ser cuestionado sobre el salario que éstos recibirán por sus servicios, dijo:

“Ellos no dejan de dar el tequio para contribuir en su comunidad. No es todo paga, ¿cuánto me vas a dar? No, esa es la grandeza cultural de México, entonces hay que tener cuidado para no seguir impulsando, a veces sin darnos cuenta, el individualismo, el materialismo. No solo de pan vive el hombre”, mencionó.

Previamente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que las más de mil parteras tradicionales que laboran “de forma voluntaria” ya perciben un apoyo de mil 500 pesos para sus traslados y afirmó que se busca un incremento.

Sobre el modelo de IMSS-Bienestar, Robledo Aburto señaló que hacia diciembre se prevé que los estados de Campeche, Veracruz, Guerrero, Morelos, Michoacán y Oaxaca se adhieran al modelo, con lo que el país sumará 12 entidades bajo este esquema para brindar atención a 19 millones 965 mil 620 personas.

En cuanto al abasto de medicamentos, subrayó que la insuficiencia se llegó a originar por el cálculo que realizaban los estados, quienes llegaron a solicitar claves que ya no se consumen o fabrican.

Respecto al estado que guarda la pandemia de Covid-19, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que el país suma cuatro meses a la baja en los indicadores.

Advirtió que con la llegada de la temporada invernal se verán cuadros respiratorios y aseguró que si llegara a darse un repunte en los casos de Covid-19, se atenderá.

No obstante, al mencionar el estatus de los contagios, muertes y hospitalización, fue este último el que registró un incremento, pues la ocupación en camas generales pasó de dos a tres por ciento en la última semana.

