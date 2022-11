AMLO descansará el 2 de noviembre por celebración de "Día de Muertos"

En conmemoración del día de todos santos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo miércoles no tendrá actividades públicas.

"Recordar a nuestros difuntos, hoy día primero de acuerdo con la tradición, es el día los niños y mañana de los adultos, vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividades, voy a Palenque es una tradición y no me sentiría bien si no voy . Enviar un abrazo a todos los mexicanos porque hoy mañana son días especiales para nosotros", manifestó el mandatario.

López Obrador saldrá está tarde a su Quinta, en Palenque, para celebrar en familia el "Día de Muertos", aunque no especificó es probable que visite la tumba de sus padres, doña Manuela Obrador González y Andrés López Ramón, ambos fallecidos en el año 2000.

FBPT