Todo lo que toca Mario Vargas Llosa lo sala, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del escritor peruano, Mario Vargas Llosa, quien organizó un foro“20 años de la Fundación Internacional para la Libertad : Democracia y Libertad”, 10 días antes de los comicios en Brasil, en el que se pronunció a favor del candidato Jair Bolsonaro.

"Quien convocó fue Mario Vargas Llosa, porque es hablar de populismo en general pero llevaba un mensaje, se hace el encuentro en vísperas de las elecciones de Brasil y gana Lula, ¿en cuánto ayudan ellos?, nada , al contrario Vargas Llosa parece que todo lo que toca lo sala ", expresó el mandatario.

Señaló que los intentos de la derecha para descarrilar la candidatura de Luis Inacio Lula da Silva fueron infructuosos, tampoco sirvió para desacreditar a otros gobiernos preocupados por el bienestar de sus pueblos.

"Que ya no se reconozca a estos corruptos, ¿creen que sea espontáneo si llevan a Zedillo y Calderón? y la lectura es contra el Presidente de México, pero tenía otro propósito, durante la reunión Vargas Llosa dijo yo estoy con Bolsonaro y no quería a Petro y desde luego no me quería a mí y ¿por qué en España?, porque Vargas Llosa también tiene nacionalidad española igual que Salinas (de Gortari)", expuso el Presidente.

López Obrador indicó que no buscará castigar a los expresidentes porque ellos ya recibieron el castigo popular y ese juicio es más severo.

¿Qué más juicio puede haber?, en el caso de Calderón se roba la presidencia y luego le declara la guerra al narco y resulta que su brazo derecho era encargado de proteger al cártel de Sinaloa y por eso está preso, ¿qué más juicio?, claro que ya la gente los tienen muy bien identificados, ya han recibido ese castigo por su mal proceder, ahora salinas, ayer se da a conocer que ya se volvió español, ya le dieron la nacionalidad española", ironizó el mandatario.

"Ya han sido castigados el pueblo ya los juzgó", remató López Obrador.

