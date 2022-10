AMLO niega visita al Cártel de Sinaloa; fue a ciudad para supervisar construcción, aclara

En respuesta a las críticas de opositores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no visitó Badiraguato, Sinaloa, para entrevistarse con los líderes del Cártel de Sinaloa, sino para supervisar la construcción de un camino entre esta ciudad y la de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa a Badiraguato a reunirme con el Cártel de Sinaloa. Pues no: voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, trabajadora, que no debe estigmatizarse. Sinaloa es el granero del país; se tienen 800 mil hectáreas de riego y 600 mil hectáreas de temporal que producen 6 millones de toneladas de maíz, porque nos importa la producción de alimentos.

Agregó que acudió a Sinaloa a supervisar el avance de la obra que, anticipó, será inaugurada en diciembre o enero próximo .

Al respecto, señaló que su administración tiene dos propósitos fundamentales: alcanzar la autosuficiencia energética y la alimentaria y, por eso, anticipó, seguirá impulsando obras, aunque “les moleste” a sus adversarios.

He ido más a Sonora y no les va a gustar a los conservadores. Por eso lo informo, porque ellos ya no quisieran que existiera la política agraria, y como son muy racistas les molesta que se atienda a los pueblos indígenas.