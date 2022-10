Ni el INE ni el Tribunal Electoral van a desaparecer: AMLO

De cara a la discusión sobre la Reforma Electoral que se debate entre legisladores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que esta iniciativa no pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , sino que sólo se busca terminar con un “sistema corrupto” que ha cometido “fraude” contra la población.

Es una reforma electoral para que haya democracia. No se trata desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones; eso no va a desaparecer, ni tampoco el Tribunal encargado de calificar. No queremos que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores.