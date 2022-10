Postulación de mujeres en comicios de 2023 no es obligatoria, determina TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó no obligar a los partidos políticos a postular a mujeres candidatas para las elecciones en las que se renovarán las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, en los comicios del año próximo.

En sesión pública, los magistrados de la Sala Superior atendieron el proyecto de resolución en el que la magistrada Mónica Soto planteó obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad de género y que los institutos políticos inscribieran a una mujer en alguna de las dos candidaturas a gobernador.

Sin embargo, los magistrados determinaron que no es válido el acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) en la materia, porque carece de facultades para reglamentar al respecto y dar órdenes a los partidos para que postulen candidaturas en cumplimiento de criterios de género.

De este modo, las fuerzas políticas tendrán la posibilidad de postular libremente sus candidatos a las gubernaturas y en caso de impugnaciones que aleguen falta de paridad, el Tribunal Electoral decidirá si la hubo y, en su caso, podrá revocar los registros y ordenar la postulación de una mujer.

Fue el magistrado presidente Reyes Rodríguez el que ejerció su voto de calidad ante el empate en la votación de los integrantes de la Sala Superior.

Se pronunció porque se respete la autonomía de las legislaciones locales del Estado de México y de Coahuila.

“Mi posición es que, efectivamente, el INE carece de las facultades para fijar reglas paritarias en las postulaciones de las candidaturas a las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. En ese sentido, tienen razón los partidos cuando alegan; básicamente acogería dos motivos", dijo, y continuó:

“Uno primero es: no hay omisión legislativa al día de hoy en estas entidades federativas, diría que hay un cambio en las condiciones normativas bajo las cuales emitió el INE y las que tenemos ahora. Entonces partiendo de, primero, no hay omisión legislativa en estas entidades, por lo tanto, segundo, estas medidas escapan de la competencia del INE”, expuso el presidente del TEPJF.

Ante esta reflexión, la magistrada Mónica Soto lamentó que siempre haya “piedritas” para el avance de los derechos de las mujeres.

“A la hora de que se construye el proceso de designación de candidaturas es donde están las piedritas para las mujeres y después ya no hay tiempo, Presidente; después ya no hay tiempo para las impugnaciones, no hay quién; no tenemos todavía la Defensoría nosotros ya funcionando; no hay quién defienda a las mujeres; no hay dinero que alcance para defender. Llegamos en lo que es esto mismo, que las mujeres quedan una vez más para la posterioridad, sus derechos”