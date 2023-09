Senado aprueba a morenista Celia Maya como consejera de la Judicatura

El Senado de la República aprobó la designación de Celia Maya García como consejera de la Judicatura Federal, pese los señalamientos por su militancia en Morena, partido por el que incluso fue candidata al gobierno de Querétaro.

Con 70 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara alta avaló la designación de quien también se desempeñara como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro para que se incorpore al Consejo de la Judicatura Federal, quien de inmediato rindió protesta en su nueva encomienda.

Durante el debate, senadores de oposición manifestaron su rechazo a la designación de Maya García , como lo manifestó el panista Damián Zepeda, pues puntualizó que el Consejo de la Judicatura es “un órgano poderosísimo, que tiene a su cargo toda la administración, toda la vigilancia y toda la disciplina de todo el Poder Judicial Federal”, que, dijo, representa la invasión del presidente Andrés Manuel López Obrador a este poder.

Consejo de la Judicatura Federal. Foto: Especial.

“Quieren nombrar a una persona que, con todo el respeto del mundo para su dignidad, su carrera judicial, su forma de ser en lo individual, no cumple con el elemento principal, que es la autonomía y la independencia, el perfil que debe de estar en el Poder de la Judicatura no sólo debe ser una persona honesta y capaz, que creo que lo es, sino que tiene que ser una persona independiente, pero a quién están proponiendo, a la excandidata a Querétaro por Morena”, manifestó.

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, expresó el rechazó al nombramiento de Maya García al señalar que la imparcialidad, la confianza y el respeto en las decisiones del Poder Judicial son esenciales.

Dijo que no existe, en lo personal ninguna diferencia con Maya García, pero era evidente que no garantiza la imparcialidad requerida en el Poder Judicial.

No sólo de la oposición se pronunciaron en contra de esta designación, sino que en Morena, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán puntualizó que en el Poder Judicial no deben participar militantes, por lo que previo a la votación llamó a evitar el nombramiento de Maya García: “Exhorto a mis compañeros de Morena y a senadores del PRI y del PAN que dicen que van a votar a favor, les pido que al menos en esta ocasión se abstengan, ¿pues no que son oposición? ”, convocó.

No obstante, los otros miembros de la bancada guinda, como Antares Vázquez y Félix Salgado Macedonio, defendieron el nombramiento e incluso plantearon que este debate ratifica la necesidad de que el Poder Judicial debe reformarse.

Morena y oposición chocan en el Senado por nombramiento de Celia Maya. Foto ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

“Tiene que llegar una reforma judicial para que ese poder por el que nadie votó se vaya transformando. Como por ellos nadie votó, hacen lo que hacen, nos ningunean (…). Que nadie puede ganar más que el presidente y qué hicieron estos bribones ministros, se ampararon y ganan lo que quieren y de ahí empezaron a amparar a sus cuatitos del Tribunal Electoral, del INE y por eso hacen lo que quieren, liberan a quien quieren y no se les puede hacer nada y es omnipotente el Poder Judicial, como que ya llegó la hora de que esta gente se ajuste a lo que establece la Constitución”, aseveró el senador por Guerrero.

La propia Celia Maya García, previo a la votación, rechazó que ella haya sido impuesta desde Palacio Nacional y defendió su trayectoria: “Tengo los méritos para estar aquí y esta fue una convocatoria del Senado desde hace casi dos años casi y me anoté”, declaró.

