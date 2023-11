Senado demanda que FGR atraiga caso de magistrade Ociel Baena; critican conclusiones apresuradas

El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación por la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y lo investigue bajo la perspectiva de diversidad sexual.

En las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron, por unanimidad, un pronunciamiento para hacer esta solicitud.

“Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda, exhortamos a que se realice una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes por el fallecimiento de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo”, apuntó la presidenta de dicha instancia, Kenia López Rabadán.

Además, durante la sesión del pleno, el senador de Morena José Antonio Álvarez Lima presentó el punto de acuerdo para formalizar la solicitud de atracción a la FGR, el cual fue aprobado de inmediato.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, enfatizó que el caso de le magistrade debe investigarse con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales y, de ser el caso, como un crimen de odio.

“La Fiscalía de Aguascalientes entregó conclusiones apresuradas sobre el caso, sin hacer una investigación con las características que he señalado, generando estigma y revictimización. Me sumo a las voces que exigen que la FGR atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva bajo la perspectiva de diversidad sexual y agotando las líneas de investigación que se deriven del hecho de que era una persona muy visible, que reivindicaba una identidad de género disidente y que por esa razón recibía desde insultos hasta amenazas, además de la línea de investigación sobre la posible relación con el reciente asesinato de otro activista en Aguascalientes, Ulises Nava, hace menos de cuatro meses”, expuso.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez también criticó el prontismo de las líneas de investigación de la Fiscalía de Aguascalientes.

“En este país no puede haber humillaciones a nadie, a ninguna persona, no puede haber crímenes de odio por alguna preferencia partidista, por alguna orientación sexual, es de veras bochornoso vivir en una sociedad que por alguna identidad se quiera asesinar a alguien, ponerse una falda, ponerse una corbata, dejarse el bigote, no puede ser motivo para lastimar a una persona, en ese sentido, nuestro abrazó, nuestro más sentido pésame a los amigos y familiares de le magistrade y su pareja”, expresó.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, aprovechó para exhortar a la diputada federal de Morena, María Clemente García, quien la señaló como responsable por incitar discursos de odio, para que respete la memoria de quienes fallecieron.

“Exhorto a María Clemente García para que respete la memoria de los muertos, para que se comporte por respeto al luto de los familiares y amigos ante esta tragedia, ante esta horrible muerte, ante el dolor que están padeciendo los familiares y amigos. A María Clemente García que se comporte, no hay sorpresa por las estupideces que constantemente emite, pero en este caso hay que respetar la memoria de los fallecidos y el dolor de las familias”, remarcó.

La senadora Olga Sánchez Cordero recordó que ya fueron aprobadas sanciones para los servidores que filtren imágenes de los fallecidos, por lo que consideró que esto también se debe revisar en el caso de le magistrade, porque se han filtrado fotografías a través de redes sociales.

“Hace relativamente poco se aprobó una sanción muy importante para los servidores públicos que filtraran imágenes de una persona, de un cadáver, y lamentablemente se han estado filtrando en las redes sociales imágenes de esta persona, contra su honor, contra su imagen, que atenta contra todos sus derechos fundamentales y esto presuntivamente por quién fue filtrado, ¿quien tenía a cargo las investigaciones? Recordemos que la norma iba dirigida a los servidores públicos”, apuntó.

