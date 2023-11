En Senado, MC señala violencia política de Fox y exige un freno

Movimiento Ciudadano en el Senado demandó frenar la violencia política de género, como la que acusó que ejerció el expresidente Vicente Fox en contra de la esposa del precandidato presidencial Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú.

En la sesión del pleno de la Cámara alta, la nueva senadora emecista, Laura Ballesteros, reclamó los comentarios del exmandatario, que el sábado pasado en redes sociales dijo que la influencer era una “dama de compañía”, lo que derivó en la suspensión de su cuenta en X.

Señaló que en la antesala de las campañas electorales es muy importante que el pleno senatorial tome nota para que estas conductas no solamente sean reprobadas, sino que sean sancionadas y no vuelvan a suceder.

“Es muy importante que busquemos aquí en el Senado de la República meterle un freno a lo siguiente y, además, por supuesto, tener una posición muy clara ante la violencia política de género que sucede en todos los ámbitos de la política de este país”, manifestó.

A las mujeres se nos castiga cuando queremos ocupar los espacios públicos y políticos de este país. Porque lo que está en juego es una disputa de poder, y el poder hoy de este país lo ejercen los hombres

Laura Ballesteros

Senadora de MC

Ballesteros apuntó que en los actuales procesos electorales participan “candidatas, precandidatas y precandidatos que están buscando representar a la comunidad y se viene una generación fuerte de mujeres que hoy a buscan esas aspiraciones”.

Más tarde, en su cuenta de X, la senadora por Movimiento Ciudadano escribió: “A las mujeres se nos castiga cuando queremos ocupar los espacios públicos y políticos de este país. Porque lo que está en juego es una disputa de poder, y el poder hoy de este país lo ejercen los hombres. El ataque de @VicenteFox a @marrdzcantu, es un ejemplo que denota la violencia política y de género, que tenemos que afrontar las mujeres todos los días. Es Mariana, somos todas”.

El expresidente también fue objeto de críticas desde el PRD, donde el dirigente nacional, Jesús Zambrano, aseguró que las publicaciones del expresidente Vicente Fox crean polémicas innecesarias.

Zambrano manifestó que “sólo a un tonto” se le ocurre hacer esas declaraciones en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

En entrevista con La Razón calificó al exmandatario mexicano como “un bocón” y destacó que fue Xóchitl Gálvez la que salió en defensa de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

“A Fox se le vincula por su desempeño en el PAN como expresidente y simpatizante de lo que estamos haciendo, no sé qué tanto afecta, pero sí crea polémicas innecesarias. Es demasiado bocón.

A Fox se le vincula por su desempeño en el PAN como expresidente y simpatizante de lo que estamos haciendo, no sé qué tanto afecta, pero sí crea polémicas innecesarias. Es demasiado bocón

Jesús Zambrano

Dirigente nacional del PRD

“En cuanto se dio la reacción sobre su estúpido tweet, hasta Xóchitl Gálvez le respondió desde la defensa a las mujeres, pues esta declaración se dio en el día contra la violencia. Sólo un tonto sale con ese tweet”, explicó.

Zambrano dijo que Fox debió disculparse y retirar el tweet, sin embargo, señaló que no lo hizo a tiempo; por ello, le hizo un llamado a no meterse, “pues calladito se ve más bonito”.

Por su parte, el exdirigente perredista, Fernando Belaunzarán, dijo que Vicente Fox debe ser más prudente en sus declaraciones, aunque aclaró que sus comentarios no deben afectarle al Frente Amplio o el proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez.

“Xóchitl Gálvez fue la que mejor reaccionó, incluso la defendió mejor que el mismo Samuel García, pues a él sólo le interesaban las tendencias. Xóchitl Actuó de manera rápida y contundente, mientras que Fox debería ser más prudente, pero no creo que le afecta al Frente Amplio ya que él no habla por Xóchitl, sino por el mismo”, aseveró.

Señaló que no le gustó el tweet, pero dijo que le preocupa que le hayan suspendido o cancelado la cuenta al exmandatario.

“Eso me parece una censura inadmisible, yo creo que si él se equivocó, tuvo la respuesta de la gente, ya que es la libertad de expresión, pero me opongo a la censura. Se me hace peligroso y pernicioso que hayan censurado su opinión”, agregó el perredista.