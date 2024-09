Noroña afirma que Senado no presentará denuncias por 'portazo' en discusión de reforma judicial

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que la Cámara alta no presentará ninguna denuncia penal por el portazo que se dio el martes pasado por parte de los trabajadores del Poder Judicial al salón de plenos donde se discutía la reforma al Poder Judicial.

Comentó, sin embargo, que la toma de la Cámara de Senadores fue “un intento de golpe al poder. No es un asunto menor. Quieren presentarlo como trabajadores, estudiantes enardecidos, no” y aseguró que “fue un asunto armado”.

En atención a medios, aseguró que los manifestantes habían hecho un compromiso de que dejarían a los senadores a dejarlos trabajar en el recinto senatorial de Paseo de la Reforma, “yo los recibí el domingo la noche, y la verdad es que ellos se quedaron ahí en el pleno sacándose fotos con los manifestantes, y fue un momento muy delicado, muy grave, que no debemos dejarlo pasar, sería un precedente muy serio que no lo reclamemos con la firmeza suficiente”.

Aseguró que giró la orden, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva al área jurídica de la Cámara Alta, para que no se presenten denuncias: “hablé al área jurídica, el área jurídica funciona de manera automática, no está consultando, son cosas que no se deben, sobre todo, cuando se responde a recursos y cosas de ese tipo ya están muy embalados, y les hablé para decirles párenle, párenle a cualquier presentación de denuncia”.

“Entró la aseguradora, parece que los daños materiales son muy grandes, hay un policía y un hombre de resguardo heridos, hablé con ellos para saber su estado de salud, están bien, respondió”, detalló.

Acusó una actitud premeditada de la oposición y afirmó que lo sucedido fue producto de las declaraciones de la senadora del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo, que se pronunció porque “agarren a chingadazos y linchen al pend***” que vote a favor de la reforma judicial.

Insistió que la oposición debe hacerse responsables de estos hechos, porque “estaban festinando y celebrando con los manifestantes la toma del recinto, y eso me parece muy grave”.

#VIDEO | Al interior de la Cámara Alta, los manifestantes que dieron un portazo extienden una bandera. Usaron extintores para no permitir el ingreso https://t.co/0lG0KDhJQN



📹: @jochotustra



📹: @ulisess_s18 pic.twitter.com/BsBH4ssRKN — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2024

Dijo que en Morena se valoró el voto del ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez y tanto Miguel Ángel Yunes Linares como él, tiene la solidaridad no sólo de la bancada mayoritaria, sino también de los partidos Verde y del Trabajo.

“Nada más faltaba que habiendo tomado una decisión tan delicada y que lo traen como piñata en los medios de comunicación, nosotros lo fuéramos a dejar desamparados, eso sería una forma incorrecta”.

Se pronunció por legislar para “hacer la legislación cuando hay controversia, cuando hay decimales, pero mi percepción que 85 era correcto, pero la verdad es que teníamos más. La presión sobre la oposición fue durísima y acabó cerrando las cosas, lo resolvimos bien”.

Fernández Noroña fue entrevistado en el Senado después de una reunión de senadores de Morena donde se analizó la aprobación de la reforma judicial.

