Félix Salgado descarta candidatura en 2027 y esperará hasta 2033

Félix Salgado Macedonio, senador de la bancada morenista, anunció en redes sociales que no contenderá por la gubernatura de Guerrero en 2027; y esperará hasta el 2033 para participar en la contienda electoral.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas”, escribió el senador por Guerrero, además, comentó que respalda “con todo mi amor a Morena, a la 4T y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo”.

Félix Salgado Macedonio. ı Foto: Cuartoscuro

Reiteró que su lealtad es hacia el movimiento de la Cuarta Transformación y que se mantendrá en el partido. “Soy de Morena, no me voy de Morena y mi amor y mi convicción están por encima de una ambición personal. En Guerrero, la patria es primero. Con mi presidenta Claudia hasta el infinito. En Guerrero la queremos, estamos con ella y listos para apoyarla con todo ante los embates de Trump. ¡Hay toro!”.

El día de ayer, en medio de un encuentro con simpatizantes en Guerrero, refrendó que apoya las propuestas de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Yo estoy apoyando todas las propuestas de mi presidenta Claudia Sheinbaum, todas”.

Mensaje de Salgado Macedonio en redes. ı Foto: Captura de pantalla

Salgado Macedonio había reiterado su intención de contender por la gubernatura del estado que ahora gobierna su hija, Evelyn Salgado, lo cual estaría impedido por la reforma a la ley de nepotismo con la cual se busca evitar que familiares de funcionarios públicos ocupen cargos similares.

A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo la mañana de este lunes que, si él u otro aspirante quiere contender por un cargo público que actualmente ocupa un familiar, debería hacerlo en otro partido, “pero pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad?”.

Consultada acerca de la posibilidad de que Morena se una a Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma tal cual la mandó, a fin de que se aplique en 2027 y no hasta 2030, Claudia Sheinbaum comentó que eso ya no es un asunto que a ella le corresponda.

Si insisten en nepotismo, deberán irse a otro partido, advierte la presidenta Claudia Sheinbaum (en fotografía de archivo). ı Foto: Cuartoscuro

“Ya le toca a los diputados y senadores. Ya no me corresponde a mí. [...] Si hay un grupo parlamentario que está de acuerdo y no pertenece a la coalición de la cual venimos, pues bienvenida su decisión”, dijo la presidenta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am