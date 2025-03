Si insisten en nepotismo, tendrían que irse a otro partido; no les irá bien, advierte Sheinbaum a morenistas

Frente a la negativa de algunos morenistas para apegarse al plan de combate al nepotismo, como el senador Félix Salgado Macedonio, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que tendrían que irse a otro partido, pero no les iría bien.

El fin de semana, el senador mantuvo su intención de volver a buscar la gubernatura de Guerrero en 2027, hoy gobernado por su hija Evelyn Salgado Pineda, a pesar de la reforma de la mandataria —aún en manos del Congreso— para erradicar que familiares sucedan en cargos de elección popular.

Sheinbaum Pardo dijo preferir quedarse con las declaraciones dadas por el legislador 15 días atrás, cuando aseguró que no será candidato y recordó que en Morena ya se decidió fijar en sus estatutos que no se permitirán vínculos familiares en candidaturas para los próximos comicios federales.

“En el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van a poder ser familiares. Pues tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad?”, dijo la Presidenta de México..

Claudia Sheinbaum recalcó que buscar un cargo no se trata de una ambición personal, sino de “hacerle caso al pueblo”.

Consultada acerca de la posibilidad de que Morena se una a Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma tal cual la mandó, a fin de que se aplique en 2027 y no hasta 2030, Claudia Sheinbaum comentó que eso ya no es un asunto que a ella le corresponda.

“Ya le toca a los diputados y senadores. Ya no me corresponde a mí, no tiene por qué estar uno ahí este eh si hay dudas, si hay asunto, pues le toca a la Secretaría de Gobernación estar atenta a las dudas, a la coordinación, etcétera. Si hay un grupo parlamentario que está de acuerdo y no no pertenece a la coalición de la cual venimos, pues bienvenido su decisión”, declaró la Presidenta de México.

