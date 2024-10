Van en Senado contra “reticencia” a reforma del PJ; éste agrega recursos para frenarla

En un tono de mayor rispidez, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció dilación y “resistencia” del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el trámite para el procesamiento de la reforma en la materia, al señalar que “no entiende que ya se lo chupó la bruja”.

El morenista anunció que establecerá contacto con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, para superar la falta de comunicación entre los poderes Legislativo y Judicial, y se acaben las “resistencias” a la reforma judicial.

“Yo, por supuesto que no tengo ningún problema; es más: ahorita saliendo voy a estrenar el teléfono rojo, que sí existe y ahí está la extensión de la ministra presidenta, y le voy a marcar; le voy a decir: ‘acabo de dar a conocer esto, ¿por qué no nos ayudan a ya superar toda falta de comunicación?, coordinémonos para lo que viene’.

“De repente hay también que poner las cartas sobre la mesa para que se entienda. Acabo de dar la primicia, que saliendo de aquí voy y marco el teléfono rojo de la oficina de la ministra presidenta, de verdad lo voy a hacer. Pondré un mensaje en Twitter y, además, haré un breve comunicado”, agregó.

Voy a estrenar el teléfono rojo, ahí está la extensión de la ministra presidenta, y le voy a decir: ‘¿por qué no nos ayudan a ya superar toda falta de comunicación?, coordinémonos para lo que viene’

Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado

Expuso que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también presidido por Norma Piña, ha negado información sobre las vacantes que se buscarán ocupar. Explicó que se conoce con exactitud el número de espacios a renovar, pero lo formal y correcto es solicitar al PJF la información y que éste la comparta.

En conferencia de prensa, denunció que el PJF aún no entiende que “ya se lo chupó la bruja” y está como los pacientes en etapa terminal que se niegan a reconocer que están en las últimas.

“Hay reticencia en el Poder Judicial y siguen en una actitud, no de insubordinación, que les pasa como a los enfermos terminales que no quieren darse cuenta que, por más que tienen el diagnóstico, no se dan cuenta que ya se los chupó la bruja”, señaló.

Fernández Noroña opinó que es incorrecto que el Poder Judicial se niegue a entregar la información con la que se debe contar para emitir la convocatoria a la elección de jueces, magistrados y ministros en junio del 2025.

En la Constitución quedan salvaguardados los derechos laborales, los salarios de los servidores del PJ. ¿Cómo en paro y además cobrando sus salarios? No estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Indicó que el 18 de septiembre pasado envió un oficio a la presidenta de la SCJN con el fin de solicitar el listado para determinar los cargos a elegir por los circuitos federales en el proceso electoral.

“Ayer se apersonó Rubén Cayetano (secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado), lo atendieron como pedigüeño afuera de la Suprema Corte, no reciben siquiera en las oficinas, en el interior, y le dijeron que tenían, por ley, 15 días hábiles para responder”, indicó.

Admitió que desconocía esa información, si no hubiera aprovechado la asistencia de la ministra Piña a la sesión de Congreso General para la investidura de Claudia Sheinbaum como Presidenta, para expresar esa preocupación.

Recordó que en el oficio se solicita al CJF un listado impreso y en formato electrónico sobre la totalidad de los cargos de personas juzgadoras del PJF, con excepción de ministros de la SCJN y de magistrados de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El Poder Judicial se niega a entregar la información, está dando respuestas burocráticas, está poniendo obstáculos, y si nada pudo parar la reforma al PJF, no será la reticencia de este poder lo que hará que no se instrumente la reforma, porque el primer domingo de junio se elegirá a las personas juzgadoras”, apuntó.

El morenista reiteró que, a pesar de esa reticencia del PJF, la convocatoria para elegir a jueces, ministros y magistrados, por el voto universal, secreto y directo de las y los ciudadanos, se emitirá en tiempo y forma.

Jueza ordena al INE que frene la elección judicial

Una jueza federal otorgó una segunda suspensión provisional contra la instrumentación de la reforma judicial, así como contra la organización de la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces.

La suspensión, otorgada por Grissell Rodríguez Fables, jueza Quinta de Distrito con sede en Yucatán, ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) detener la elección judicial. Otra de sus determinaciones que establece es la advertencia a las autoridades de que se debe acatar la suspensión.

Con el “apercibimiento se actualizará la hipótesis del artículo 262, fracción II de la Ley de Amparo. Bajo esta óptica, válidamente se afirma que si con motivo del ejercicio de las funciones establecidas para el legislador, se provoca una afectación al sistema de pesos y contrapesos encaminado a la consolidación de un poder u órgano absoluto (o) como consecuencia de ello, se afecta al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías, es innegable que con ello se afecta el principio de división de poderes”, concluyó la jueza.

Dicha fracción del articulado indica que se impondrán de tres a nueve años de prisión a las autoridades que “no obedezcan un acto de suspensión debidamente justificado, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra”.

La jueza indicó que “cualquier inconformidad con esta resolución debe hacerse valer a través de los recursos para tal efecto y no a través de los medios masivos de radio y televisión o redes sociales, ya que esos medios no son reconocidos como un medio de defensa y, con eso, o con descalificaciones, no puede quedar sin efecto una medida suspensional”.

El recurso también ordena al Senado de la República no emitir la convocatoria para la integración de las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, hace un ordenamiento a la Cámara de Diputados para que detenga el proceso de adecuación de las leyes federales secundarias; además, los congresos locales tampoco podrán llevar a cabo las reformas a sus constituciones en torno a esta reforma.

La suspensión contempla que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tampoco entregue al Senado el listado con la totalidad de los cargos de personas juzgadoras, la cual contempla el circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias, así como retiros programados. También impide que se entregue otra información solicitada.

Además, el Diario Oficial de la Federación deberá abstenerse de publicar actos encaminados a implementar la reforma judicial, publicada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A su vez, Francisco García Contreras, juez segundo de Distrito con residencia en Colima, quien otorgó la primera suspensión que ordena lo mismo al INE, publicó un acuerdo en el que subraya que el organismo aún no ha recibido el oficio notificando dicha resolución. Por esta razón, solicitó la ayuda de un juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México para realizar la notificación correspondiente.

Esta segunda suspensión se da en medio de protestas de trabajadores, que han realizado marchas en contra del proceso.

Empleados mantienen paro y esperan diálogo

El paro de labores en el Poder Judicial se extenderá, de acuerdo con Miguel Bonilla, magistrado de Circuito en materia laboral.

El paro estaba previsto para que finalizara este 2 de octubre, pero seguirá en defensa de los derechos laborales, luego de la aprobación de la reforma judicial.

“Esto no lo estamos haciendo en defensa de nuestros derechos laborales, sino en defensa de nuestra independencia judicial; la parte de la defensa de los derechos la estamos haciendo a través de juicios de amparo”, explicó.

Enfatizó que, pese a la promulgación de la reforma, esperan un diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum para poder aportar en la construcción de las leyes secundarias, lo que podría dar fin a su paro.

“Que se hagan esas mesas de diálogo, que sean transparentes e incluyentes, y que tengan como finalidad escuchar; todavía podemos incidir en las leyes orgánicas, creemos nosotros que podemos todavía dar nuestros puntos de vista sobre cómo puede ser esa legislación secundaria”, dijo.

“Confiamos en que la Presidenta tenga una visión distinta, está comenzando y pueden ser seis años bastante desastrosos si no se tiene un sistema de justicia bien afinado; podemos apostar por que el sistema de justicia funcione debidamente”, agregó.

Los empleados también piden al Consejo que aseguren las prestaciones y remuneraciones que perciben, además de que piden un aumento salarial, que, según ellos, no incrementa desde hace cinco años en algunos casos.

El pleno del CJF deberá discutir y determinar si avalan la extensión del paro, o si ordenan su levantamiento para reanudar labores.

En tanto, la Jufed no ha determinado hasta cuándo será la suspensión de actividades. Este miércoles, un centenar de trabajadores del Poder Judicial se manifestó en la sede del Consejo de la Judicatura.

No hay razón para seguir en paro, dice la Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que no hay razón para que se mantenga el paro de labores del Poder Judicial, pues aseguró que los derechos de los trabajadores están garantizados en la reforma constitucional.

“Siguen en paro los jueces y algunos trabajadores. Que, por cierto, aprovecho: en la Constitución quedan salvaguardados los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro, ninguna, porque cuando están en paro, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión vienen del Poder Judicial, entonces, ¿cómo en paro y, además, cobrando sus salarios? Nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo”, dijo.

En conferencia, tras recordar que el 15 de octubre el Senado emitirá la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados, adelantó que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ponerse en contacto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara alta para este proceso.

El lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) decidieron no levantar la suspensión de labores este 2 de octubre, como se tenía perfilado.

Cuestionada sobre las inquietudes de Estados Unidos por este plan judicial, negó sentir presiones porque la relación con el vecino país es de coordinación, mas no subordinación, y sostuvo que este proyecto saneará al Poder Judicial en México.

“Es falsa esta idea, como dijo (Felipe) Calderón, de que viene el autoritarismo. No, es la elección por el pueblo de México y eso va a ser muy bueno para el país. Estoy convencida de que se darán cuenta de que es la mejor decisión”, comentó.