Senador Francisco Salazar anuncia creación de frente en defensa de las Afore

Se creó el frente amplio para la defensa del ahorro y el patrimonio de los trabajadores porque existe la intención de que el gobierno maneje los fondos de pensiones, anunció el senador del PAN, Francisco Salazar.

Hay el intento de privatizarlo no vamos a permitir que esto ocurra, no es un partido político, no es un grupo de político, es un frente ciudadano. Todos los trabajadores que tengan ahorros están invitados a participar en este frente, porque ya basta de agandalles, ya basta de que pasen bolas rápidas, como le llaman ellos en términos beisbolísticos. No vamos a permitir una privatización como ya ocurrió con los fideicomisos, con los excedentes del Banco de México, con los fondos que tenían por ejemplo para los incendios