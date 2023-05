Senadores del PRI refrendan voluntad para construir acuerdos; 'no es signo de debilidad', aclaran

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, se pronunció sobre las reformas aprobadas por Morena y partidos aliados durante la madrugada del sábado, y dijo que la forma de proceder de la mayoría legislativa representó un acto de “violencia legislativa”, por lo que, señaló, “vamos a seguir trabajando por aprobar las reformas que beneficien a México”.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador priista se refirió a la aprobación de 17 reformas por parte de las bancadas de la Cuarta Transformación, por la cual, dijo, “hemos visto que son prácticas recurrentes del bloque oficialista: la cerrazón, la imposición, la obstrucción de acuerdos”.

Nosotros somos oposición responsable.

Tenemos la voluntad para construir, dialogar, acordar y negociar por México. 👇 pic.twitter.com/rp0jgUMsFl — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) April 30, 2023

“Estas prácticas no caben en un régimen democrático y tampoco en el Senado de la República. Nuestra voluntad para construir acuerdos no debe de ser confundida con debilidad, porque en el PRI no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se violente la Constitución”, abundó el coordinador del tricolor en la Cámara alta.

Por ello, aclaró Añorve Baños, la bancada del PRI en el Senado trabajará en favor de defender algunas de las leyes e instituciones que se vieron afectadas por las reformas aprobadas, como, dijo, es el caso de la extinción de Financiera Rural, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la ley minera.

“Todo lo que dañe a México, venga de donde venga, lo vamos a combatir con todas las herramientas legales y políticas a nuestro alcance”, concluyó Manuel Añorve.

Síguenos en Google News.

AM / Leo