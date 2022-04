Senadores estiman que AMLO debe reconsiderar viaje a El Salvador

Senadores de oposición llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar su viaje a El Salvador, como parte de su próxima gira, ante el Estado de excepción que prevalece en dicho país centroamericano.

Durante la sesión del Senado en la que se notificó al Senado sobre la salida del país del titular del Ejecutivo federal, el senador del Grupo Parlamentario Plural, Emilio Álvarez Icaza, refirió que El Salvador atraviesa tuna etapa crítica en la que prevalece la violación de derechos humanos.

Recordó que incluso el Congreso en El Salvador fue intervenido por fuerzas militares, por lo que representa un riesgo la visita del mandatario mexicano.

“Se ha decretado un Estado de excepción y éste se ha prorrogado por 30 días, nunca un presidente mexicano ha estado en El Salvador, sentará un muy grave precedente que la primera vez que un presidente mexicano esté en El Salvador sea justo en el marco de un Estado de excepción (…). Pero que la primera vez que un presidente mexicano que representa a todas y todos en el marco de un Estado de excepción, me parece extraordinariamente preocupante como mensaje a la democracia”, señaló.

Al respecto, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, estimó que la gira del presidente López Obrador obedece más a criterios ideológicos que al ensanchamiento de relaciones diplomáticas y amistosas en Centroamérica.

“Es importante que trate y dialogue el tema de las migración que proviene de Centroamérica, pero también está el tema de los derechos humanos y el Presidente no puede dejar pasar lo que sucede, aunque no va a Nicaragua, y lo que esta pasando en El Salvador porque es un mecanismo de tratar de meter orden violando derechos humanos y no, aunque sean delincuentes tienen que ser tratados de manera adecuada, y la visita a Cuba tiene más tintes ideológicos, de fortalecer sus bases aunque pobres cubanos porque también viven en un estado prácticamente de excepción”, comentó.

La política hidalguense estimó que también sería muy provechoso que López Obrador agendara una visita a Francia, para felicitar a Emmanuel Macron y aprender algo sobre los avances en el uso de energías limpias.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó al Senado que se ausentará del país del 5 al 9 de mayo próximos para realizar una gira de trabajo a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

avc