Ante señalamientos de reportera, AMLO insiste que hay libertad de expresión

La conferencia mañanera de este jueves del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrumpida para escuchar los señalamientos de la reportera Reyna Haydee Ramírez, periodista independiente de Sonora, quien reprochó al mandatario la falta de espacios para preguntar en estos encuentros.

La conferencia de AMLO de hoy se convirtió en la segunda más larga desde que se encuentra con los medios en Palacio Nacional, con una duración de más de tres horas.

Ramírez gritó que también ella se encuentra amenazada, lo que llamó la atención de AMLO, quien garantizó que en sus conferencias siempre se respeta y habrá libertad para la prensa.

"Si tú opinas eso, yo respeto eso, no me voy a enojar ni a reprimir. Es como si yo hubiese impedido que el presidente del PRI fuera al extranjero a denunciarme, no podría dormir, pero no. Estoy trabajando y puedo garantizar a plenitud la libertad.

"Todos pueden hablar aquí", manifestó AMLO.

Sin embargo, también llamó a tener paciencia, porque a pesar de las necesidades de los reporteros, debe haber orden al preguntar.

"Nada más que a veces hablan unos, luego hablan otros. No va haber privilegios para nadie.

"No, no, no… que entre todos los días ¿se puede, ya?", respondió López Obrador ante el llamado a darle oportunidad de asistir todos los días a la mañanera.

Insistió en que no habrá censura ni se impedirá que los reporteros acudan a la conferencia.

"No hay un periodista ni servidor público que hable más que la gente de México. Vamos a seguir hablando con la gente, y tú vas a seguir tomando la palabra; vamos a seguir haciendo cosas si es necesario más adelante las tendremos que hacer el sábado y domingo", adelantó el Presidente sobre la extensión de las conferencias.

