SEP no puede abatir el rezago escolar: Experto de la UAM

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Carlos Ornelas aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no va a poder abatir el rezago educativo, ya que no se preparó con diagnósticos o análisis previos

“La SEP no está preparada para abatir el rezago educativo, no se preparó con diagnósticos; incluso ayer Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el Estado no tiene capacidad para dirigir la educación, tiene razón”, indicó.

El experto aseveró que el salvavidas de la SEP va a ser la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya que los maestros anteriormente fueron a las escuelas -porque conocen el territorio- a verificar sus condiciones y lo que les faltaba, ya que muchas fueron vandalizadas, por ello se espera que acudan con los menores que no han regresado para asegurar su regreso.

“Seguramente la CNTE va a ser el salvavidas, ya que ayudaron en le tema de las escuelas vandalizadas y ahora, seguramente lo van a hace con el tema del rezago educativo, pues ellos conocen a los menores, donde se encuentran y cómo regresarlos a las aulas. La CNTE va a ayudar, pero es necesario esperar a ver bajo qué costo”, agregó.

El experto espera que la llegada de la nueva titular a la SEP, Leticia Ramírez abone a la mejora de la calidad educativa, más allá de ideologías.

La Razón publicó este martes que el ciclo escolar que en el que comenzaron 24.4 millones de estudiantes de educación básica arrancó sin un diagnóstico sobre los daños que causó la pandemia, con una estrategia incompleta, sin datos claros sobre deserción escolar y con una coordinación a medias entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los estados.

Sin embargo, la SEP busca abatir el rezago escolar a través de la Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas Continuas Completas y de Excelencia.

