SEP ahora beneficiará a La Escuela Es Nuestra

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció ayer que los apoyos que se destinaban al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), ahora serán concentrados en La Escuela Es Nuestra (LEEN), por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que los apoyos de alimentación y horario ampliado serán entregados directamente a las madres, padres de familia y a los estudiantes, pero no explicó cómo funcionará el mecanismo.

Señaló que la decisión es para evitar la participación de intermediarios que pudieran incurrir en prácticas irregulares.

Al referirse al asunto, Gilberto Guevara, exsubsecretario de Educación y miembro del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), señaló a La Razón que el LEEN es un programa de carácter “absolutamente clientelista” con el que el Gobierno federal busca controlar los programas con fines de orientación política, “para atraer votos y ganar simpatía”.

Además, advirtió que con estos esquemas, de entrega directa de dinero a la población, no hay forma de comprobar el uso de los recursos. En su opinión, “la decisión de algunas entidades para asumir el gasto para sostener el PETC no borra el problema, porque desde el punto de vista financiero, ya no hay apoyo federal a ese programa y, en consecuencia, las entidades gastarán una cantidad importante y no estoy seguro que tengan el recurso suficiente para mantener el mismo número de planteles”.

El experto calificó como una “enorme irresponsabilidad” suprimir el PETC, pues esto significa “atentar contra la educación pública de la población”.

Gráfico

Arcelia Martínez, integrante del departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, consideró que la respuesta de la SEP es una forma para “acallar las críticas”, pues obedece a la presión ejercida por la comunidad docente, familias y la academia, que se manifestaron en contra de la eliminación del PETC.

Subrayó que esta medida es errónea pues, desde su punto de vista, las autoridades educativas son las que mejor pueden identificar las necesidades de los planteles y dirigir los recursos.

Advirtió que “otorgar el apoyo de forma directa a las familias reduce la posibilidad de verificar el uso de los recursos, aunque esto no significa que deban quedar fuera de la toma de decisiones en los planteles, como ya lo hacían”.

La especialista señaló que con la eliminación del programa “se pierde mucho”, al borrar “de un plumazo” programas efectivos para cerrar brechas de aprendizaje, y reclamó que las prioridades en materia educativa se concentren en la entrega de becas y “apoyos cuantiosos” que, dijo, no se traducen en la mejora del aprendizaje.

“La mejora de la educación requiere una mejora sustantiva de la oferta educativa, y ahí ni hablar, no hay nada”, agregó.

Para la organización civil Mexicanos Primero, “la información que da a conocer hoy la Secretaría de Educación Pública no es información, ya que no sabemos realmente a qué se refiere con que se mantengan los apoyos económicos a las horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación.

“No lo sabemos, porque hasta el momento no tenemos un anteproyecto de cómo se van a modificar las reglas de operación”, dijo a La Razón Fernando Alcázar, director jurídico.

La organización expuso una preocupación sobre la entrega directa de los recursos a las familias, ya que, además, no se detalla cómo operará este nuevo mecanismo, con el que también se debe cubrir el pago a maestros.

Fernando Alcázar dijo que pueden existir complicaciones en los pagos del programa, por lo que sugirió que se debería hacer un monitoreo de éste, así como la ejecución en los hechos, y dijo que no se puede reconocer o celebrar que se regrese el esquema hasta que no se vea plasmado en las reglas de operación.

“No sabemos cómo van a ser los mecanismos; si van a ser transferencias o cómo se van a hacer los cumplimientos de los pagos a los maestros. Es un tema delicado, sobre todo en el tema de los presupuestos para la alimentación, ejecución de gastos y pago a los docentes y directivos”, añadió.

Jucopo acuerda otra fecha para citar a Delfina Gómez

En san lázaro, la Junta de Coordinación Política acordó una nueva fecha para invitar a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, el próximo 6 de abril, a una reunión con el fin de encontrar una solución por la cancelación del programa de Escuelas de Tiempo Completo.

En conferencia, el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, sostuvo que inicialmente la reunión estaba programada para ayer, fecha que propuso el enlace de la SEP. “Nadie cuestionó que ella no pudiera venir”, dijo.

En tanto, expuso que si lo decide la mayoría, se podría llevar la comparecencia de la funcionaria ante el pleno por la cancelación del programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, negó que hubiera una reunión programada esta semana con la funcionaria, pese a los dichos de los grupos de oposición.

“No hubo ninguna invitación ni convocatoria a la maestra Delfina, no hubo nada oficial. Ella está trabajando en cómo hacer que este beneficio prevalezca, va a estar dándonos información en los próximos días”, apuntó.

Gutiérrez Luna explicó que se está haciendo una evaluación del programa de Escuelas de Tiempo Completo, con el fin de hacer más eficaz este beneficio.

Con información de Otilia Carvajal