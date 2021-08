Por sequía en EU, prevé Conagua más recortes del líquido en México

A medida que la sequía en el Río Colorado en Estados Unidos avance por el clima o el cambio climático, los recortes en el suministro de agua para México serán cada vez mayores, debido a que la crisis por la escasez es cada vez más grave y evidente en el embalse, aseguró José Gutiérrez Ramírez, gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista con La Razón el experto mencionó que se habla de la escasez entre México y EU desde 2007, por ello, realizan acciones para que la crisis sea menor, aunque cada año el panorama es más difícil; sin embargo, para 2022 la situación era insostenible, y por ello no se pudieron evitar los recortes.

“Estaba prevista esta situación desde hace años, porque el clima es cada vez peor, a pesar de ello, es muy grave ya la sequía que presenta el norte del país. Es la primera ocasión que se toma este tipo de decisiones. En mayo de 2020 la caída de nieve ayudó un poco al embalse para que no se hiciera el recorte, pero ahora ya no se pudo”, sostuvo.

La toma de decisiones sólo se basa en el caudal del Lago Mead, que abastece al Río Colorado y que en México desemboca en los estados de Baja California y Sonora, que son los únicos afectados. Además, detalló que el caudal del embalse depende en gran medida del deshielo de las nevadas “y ahora no pasó eso, no hubo nieve”.

Estaba prevista esta situación desde hace años, porque el clima es cada vez peor, a pesar de ello, es muy grave ya la sequía que presenta el norte del país

José Gutiérrez, Gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua

El Tratado de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y EU establece en el Acta 322 que el vecino del norte, a través del Río Colorado, debe entregar a nuestro país mil 850 millones de metros cúbicos de agua de ese embalse. Sin embargo, por la fuerte sequía se restringirán 99 millones de metros cúbicos para 2022, pero de ellos, 37 millones se pueden recuperar cuando suban los niveles de la cuenca y 62 ya estarán perdidos, lo que refleja la grave crisis que atraviesa la recepción de aguas en ese país.

A partir del 1 de enero de 2022 comienza la reducción y se hace válida hasta el 31 de diciembre, pero a pesar de que los distritos de riego 014 en Baja California y Sonora son los únicos afectados por la reducción del suministro, Gutiérrez Ramírez asegura que está asegurado el líquido para la siguiente temporada agrícola.

“Los volúmenes de agua para la población están garantizados y a pesar del recorte, no habrá problema; aparte de que no es mucha la reducción, es solo cinco por ciento, es manejable, por ello se va a eficientar su uso con un plan de conservación. No hay afectación al campo ni a los cultivos por el momento, porque además, los campesinos ya saben de este recorte y están conscientes de que tienen que mejorar su uso”, explicó el funcionario.

Sostuvo que hay diálogos constantes entre autoridades de EU y agricultores, por ello, no habrá conflictos o estallidos sociales, además de que así está establecido en el Tratado. En caso de que México tenga un conflicto parecido, se activa el mismo protocolo con el vecino del norte.

Además aclaró que existe para el Río Colorado una aportación de EU por 31.5 millones de dólares a cambio de 283 millones de metros cúbicos para elevar el caudal del Lago Mead, que es el responsable de abastecer a las presas. Los recursos se invierten en revestir canales, mejorar estructuras, construcción de estanques reguladores, entre otros, para mejorar y fortalecer los niveles de agua, sin embargo, dichas acciones no son suficientes para evitar la restricción del suministro.

Conagua mantiene a los estados del norte con estatus de sequía “excepcional” por la falta de lluvias desde 2020, principalmente por fenómenos asociados a La Niña, que provocan largos estiajes.

El dato: El sistema del Río Colorado, en Estados Unidos, está actualmente a 40% de su capacidad, una reducción comparado con el 49% registrado en esta época el año pasado.

Confirman Diálogo de Alto Nivel en septiembre

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que será el próximo 9 de septiembre cuando se realice en Washington, el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), acordado con el gobierno de Estados Unidos.

“Confirmar que el diálogo económico de alto nivel que el presidente convino con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris va a tener lugar el día 9 de septiembre en Washington”, señaló durante la conferencia de prensa matutina.

Explicó que en este encuentro del más alto nivel participarán funcionarios de las secretarías de Hacienda, Economía, SRE, entre otras.

Ebrard dijo que los temas que se abordarán son relocalización de las cadenas de suministro, mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia, la cooperación para desarrollo en el Sur de México y Centroamérica, e infraestructura fronteriza, y destacó lo oportuna que es la reunión por el anuncio de EU de un paquete de inversiones.

Comentó que la reapertura de la frontera no se podrá realizar en el corto plazo por el alza en contagios.

Con información de Sergio Ramírez