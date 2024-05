No seremos insensibles al dolor: Máynez

En tierras monrealistas con altos índices de inseguridad y desapariciones, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, afirmó que su gobierno no será insensible al dolor y el horror que se ha sembrado en madres buscadoras, por una estrategia fallida de combate a la delincuencia.

“Van a contar con un gobierno sensible, que no desprecie los esfuerzos de la sociedad civil, y que lamento mucho la etapa de horror, de dolor que se está sembrado en el país por una estrategia fallida que ya lleva tres sexenios”, aseguró el emecista.

Entrevistado previo a su encuentro con estudiantes y académicos de la Universidad de Durango, campus Zacatecas, criticó que el tema de las desapariciones en México se haya politizado.

“Aunque yo no quiero politizar ni partidizar el tema de su causa, pero a nadie conviene que ese tema se use. Una candidata lo ha hecho, pero yo no creo que ese sea el camino. Esas son las cosas que tenemos que hacer después de las elecciones”, comentó.

Destacó que su plan de pacificación tiene entre otros objetivos reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda.

Además, abundó, las madres buscadoras van a contar con una solidaridad y empatía distinta a la actualidad para los próximos años. Ante los estudiantes, recordó que hace 20 años Zacatecas era seguro, se podía dejar el auto abierto, con los vidrios abajo y no se robaban nada, había una tranquilidad permanente, al igual que en el resto del país.

“Este era un país que no estaba entre los 100 más violentos del mundo, que su tasa de homicidios no estaba entre las 100 más altas del mundo, y que hoy 18 años después de una estrategia fallida, de punitivismo, de militarización, de malos enfoques en materia de seguridad”, dijo el candidato presidencial.