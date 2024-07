No es serio anuncio de Tesla de suspender planta en NL: AMLO

Tras rechazar que su gobierno tenga la culpa en la pausa de Tesla de invertir en Nuevo León, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó que esto no es serio porque la compañía de Elon Musk quizá “debe tener otro plan de negocio” porque “estas empresas muchas veces no producen sino especulan”.

Al referirse al anuncio de Musk de esperar que pasen las elecciones de Estados Unidos para retomar el plan de inversión de Gigafactory en una planta en Monterrey, AMLO refirió que con esa decisión quiere ver si no les afectará el plan de Trump de que no se van a vender en EU los autos producidos en México.

Digo que no es serio, deben de tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron el negocio, porque también estas empresas muchas veces no producen sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano AMLO

En la conferencia matutina, AMLO manifestó que no es buena la especulación financiera, lo cual es un mal que se está padeciendo en estos tiempos a nivel mundial, sin embargo, eso no le da solidez al progreso de las naciones al no poder avanzar con pasos firmes si no hay producción ni empleos.

No se avanzó en la planta de Tesla, ya lleva tiempo. Es que llegan otros, nada más para que también los medios que manipulan, que no nos echen a nosotros la culpa, hemos dado todas las facilidades para que se invierta AMLO

Manifestó que no hay de qué preocuparse porque México tiene una situación excepcional porque seguirá llegando la Inversión Extranjera Directa (IED), y destacó los máximos históricos alcanzados en el primer trimestre del año donde se logró captar 36 mil millones de dólares.

AMLO expuso que en el primer trimestre de este año se lograron 20 mil 313 millones de dólares; del total, 52 por ciento de la IED proviene de Estados Unidos y Canadá.

