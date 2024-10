En sesión donde diputados discuten leyes secundarias de reforma judicial, oposición protesta con corona floral

En la Cámara de Diputados discuten la minuta de leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial. El paquete legislativo fue enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum hace una semana con el fin de definir las reglas, caldendario y proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo en 2025.

La sesión inició a las 12:17 horas de forma semipresencial con un quorum de 469 diputados.

Durante las intervenciones de 10 minutos que se acordaron para fijar posturas a favor y en contra, los legisladores del PRI llevaron una corona de flores al Pleno en forma de protesta.

Ingresaron al pleno una corona de muertos con la leyenda “Murió la justicia” Foto: Cuartoscuro

En Diputados servicios funerarios para la justicia: Moreira



El Diputado Federal y Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, llegó acompañado por una corona fúnebre, y dijo que “en diputados hay servicios funerarios para la justicia”, luego de que ayer en la noche se aprobaran las leyes secundarias que posiblemente den paso para que este lunes se aprueben las modificaciones a la recién aprobada reforma judicial.

“Esto lo hemos dicho varias veces, esto no es una reforma de justicia, es una venganza, eso es lo que es, se está echando a la basura, cosas muy útiles en el Poder Judicial, se está tirando la experiencia de mucha gente, y esto es una cosa pésima para la Nación”, señaló.

Asimismo que las modificaciones realizadas están “muy mal hechas”, y que hay una gran cantidad de errores en la elaboración de estas iniciativas, por ejemplo, una Comisión especial ahí que “habían inventado, que la suprimen en el Senado, la dejan vigente en algunos artículos, ahí la dejaron todavía puesta, o por ejemplo, tenemos dos artículos que son similares, o por ejemplo, no está resuelto si van a votar los mexicanos en el extranjero”, señaló.

Moreira dijo que están quitando ese derecho a los mexicanos radicados en el extranjero, y que adicionalmente están quitando los derechos de las acciones afirmativas, para que haya jueces indígenas, además, que no tienen precisado cuántas boletas va a haber.

“Hay expertos que dicen que puede ser no 25, como yo dije, sino hasta 200 boletas, no se tiene claro qué sucede cuando tenemos elecciones concurrentes, no va a haber representantes en las casillas de los candidatos, imagínense usted, o sea, nos estamos regresando a la prehistoria electoral en nuestro país, y bueno, tienen muchos problemas de construcción, incluso gramatical y de sintaxis”, señaló.

El legislador señaló que las grandes experiencias que se han tenido cuando se enfrentan dictaduras, y el PRI, ve esto como el inicio de una dictadura es que nadie puede dejar de participar en las elecciones, ni dejar de tratar de vigilarlas, porque ese bando que se apropia de todo, monopoliza todo.

Señaló que desde el oficialismo hay un odio al esfuerzo, al trabajo, a la parte aspiracional, al espíritu de su operación, señaló que respecto a la carrera judicial que miles de trabajadores al bloque Morenista “les choca ver que la gente pueda tener un deseo de tener más cultura, de prepararse mejor para su trabajo, eso les choca”.

