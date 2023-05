Sheinbaum. 'Voy a aceptar resultado de encuesta' de Morena; descarta ruptura entre corcholatas

Al adelantar que aceptará el resultado de la encuesta de Morena para elegir al abanderado de este partido rumbo a la elección presidencial del 2024, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que pueda haber una ruptura o desencuentro entre los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional.

"Yo voy a aceptar el resultado de la encuesta", aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Lo he dicho varias veces, no tengan la menor duda yo jamás voy a traicionar por lo que siempre he luchado, por la democracia, por la transparencia y por la justicia social", aseguró en conferencia de prensa.

Detalló que, en las pasadas elecciones del 2021 y 2022 para gobernadores, Morena realizaron un procedimiento donde todos aquellos que se inscriben firman para estar de acuerdo con el resultado y así ha sido en todos los casos, y el resultado de la encuesta ha dado resultados importantes.

"En este caso, yo supongo, aún no lo dicen, pero entiendo que será un procedimiento similar, yo más allá de firmar entre un compañero (Marcelo Ebrard) y yo, pues hay que esperar que nos convoque el partido y que nos explique cuál es la propuesta e internamente se podrá resolver, pero no es un asunto particular o individual es un asunto instituto", señaló.

La mandataria capitalina pidió a sus compañeros no "adelantarse" pues lo más importante, en este momento, es el apoyo a quién está compitiendo en Coahuila y Estado de México y después se van a convocar.

