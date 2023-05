Recibirá Claudia Sheinbaum premio MPA 2023 por su contribución a la industria del cine

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam Pardo, recibirá el premio MPA de la Motion Picture Association por su contribución a la industria del Cine.

En este sentido, también serán distinguidas la directora y guionista Gina Prince-Bythewood y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries.

El evento, que tendrá lugar en junio en la sede de MPA en Washington, se inició el año pasado para honrar a aquellos que “han hecho contribuciones notables a la industria del cine, la televisión y la transmisión”, según la organización comercial.

Sheinbaum, que también recibió el premio Industry Champion, está siendo reconocida por presidir un crecimiento récord en la producción en la Ciudad de México.

La MPA dijo que Sheinbaum "abrazó la industria durante una pandemia global al digitalizar y simplificar los procedimientos administrativos para filmar en la región de la capital".

En tanto, Prince-Bythewood, que recibió el MPA Creator Award, dirigió más recientemente The Woman King para TriStar Pictures de Sony. Ha escrito y dirigido largometrajes como Love & Basketball , The Secret Life of Bees y Beyond The Lights. Ella y su esposo Reggie Rock Bythewood se desempeñan como productores ejecutivos de la próxima serie Genius: MLK/X de Disney+ y National Geographic a través de su productora Undisputed Cinema.

Mientras que Jeffries, que recibió el premio Industry Champion, está siendo reconocido por garantizar que “la comunidad creativa estadounidense continúe impulsando el crecimiento económico y exportando las mejores películas y programas de televisión al mundo”, según la MPA. La organización citó el apoyo de Jeffries a la Oficina de derechos de autor de EU y los esfuerzos para frenar la piratería de transmisión.

Los primeros premios honraron al director Nikyatu Jusu, al gobernador Phil Murphy (D-NJ) y al senador Thom Tillis (R-NC). Entonces-Sen. Patrick Leahy (D-VT) fue honrado por su trayectoria.

Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de MPA, dijo en un comunicado que los premios “reconocen a tres personas cuyas valiosas contribuciones han permitido que nuestra industria global siga prosperando. Cada uno de los homenajeados de este año está trabajando a su manera para garantizar el éxito de la economía creativa global, proteger a los creadores y construir una vía más inclusiva para los narradores. Es gracias a ellos, y a muchos otros, que la industria continúa ofreciendo películas y programas de televisión amados por el público en todas partes”.

