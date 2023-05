“La gente quiere cambio real y lo representa la 4T”: Claudia Sheinbaum

“Tenemos que cuidarnos mucho de como decimos las cosas porque ya ven que el INE siempre está ahí, nosotros siempre diciendo la verdad, porque está muy claro que la gente quiere un cambio real y ese solamente lo representa este movimiento, los que lo formamos desde el principio y ahí está Armando Guadiana”, señaló la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en Coahuila.

Antes de hacer presencia en el evento público, dijo: “Llegamos a Coahuila, qué gusto ver a mi amigo @aguadiana”, esto, al hacer uso de su red social Twitter.

Fue así que Sheinbaum Pardo acudió la mañana de ayer a Torreón, Coahuila, para acompañar durante sus actividades de campaña al candidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana, quien agradeció la presencia de la Jefa de Gobierno capitalina.

“Como formalmente no podemos hablar de si apoyamos a una persona u a otra, voy a hacer algo muy simbólico, que no tiene palabras: me voy a poner el sombrero para que sepan dónde está nuestro corazón”, dijo la mandataria, quien indico que sólo estaba ahí como parte de la unidad a la que en semanas pasadas convocó Morena a través de su dirigente nacional, Mario Delgado Carillo.

En su turno el presidente del partido subrayó: “Hoy tenemos una invitada de lujo, una consejera nacional de nuestro partido, militante fundadora de este gran movimiento, y que ha acompañado también desde hace muchos años, al hoy Presidente de la República.

“Muchas gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, qué bueno que está aquí con nosotros. Juntos ayudemos a que nadie se confunda, que la gente sepa que la única opción de cambio, la única opción que representa la Cuarta Transformación es Armando Guadiana”.

Por su parte el abanderado de Morena en Coahuila expresó que la mandataria capitalina “es una gran amiga”.

El senador con licencia abundó en un videomensaje difundido en redes sociales que la mandataria llevó con ella “las lluvias después de mucho tiempo de necesitarlas. Una gran amiga y un orgullo que este en nuestro estado”.