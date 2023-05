Delfina Gómez plantea implementar programas sociales sin intermediarios

La candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, aseguró que acabará con el “chantaje” de los programas sociales para mujeres en el Estado de México y los transformará en “Mujeres en Bienestar”.

Sin mencionar el nombre del programa del actual gobierno estatal denominado Salario Rosa, adelantó que desaparecerá la figura de “coordinadoras” que dijo que actualmente fungen como intermediarias en la entrega de los apoyos sociales a las mujeres, por lo que, con dicha medida se buscará que se entreguen de forma directa y evitar chantajes políticos.

“Vamos a mantener este programa que todos saben cómo se llama, aumentando el apoyo económico, ampliando a las beneficiarias y eliminando el chantaje político. A ninguna mujer se le va a volver a condicionar un apoyo”, declaró.

Gómez señaló propondrá dos cambios al programa de apoyo a mujeres, iniciando por su denominación actual, para transformarlo en un nuevo programa “Mujeres con Bienestar”, para que tengan más apoyo económico, pero, dijo, sin discriminación ni condicionantes.

Afirmó que con el nuevo y más amplio programa habrá acceso a todas las mujeres en condiciones de vulnerabilidad entre 18 y 64 años, mientras que el registro será en línea para evitar la corrupción y el manejo clientelar.

Delfina Gómez denunció que persiste la operación oficial de convocar de manera presencial a las beneficiarias de los programas sociales, el mismo día que ella tiene sus eventos como una manera de presionarlas.

Por ello, anunció que el padrón de beneficiarias será público y pedirá al encargado de su operación que lo transparente y exhiba, para que la ciudadanía sepa quien recibe los apoyos.

“Díganles a las mujeres que si tienen ese apoyo que no se preocupen, que no me las espanten, que no las condicionen, que no abusen de su necesidad. Que la maestra Delfina Gómez vino y se comprometió a que no les quita ese apoyo; al contrario, lo vamos a ampliar y a fortalecer porque las tenemos que apoyar y porque se lo merecen”, aseveró.

En tanto, luego de que se dio a conocer que el Tribunal Electoral del Estado de México invalidó la licencia de la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, quien participa directamente en la campaña de Delfina Gómez, el equipo legal advirtió que todavía no se ha formalizado el trámite, además de que faltan dos instancias para que culmine el proceso, por lo que lo más seguro es “que la campaña concluya y esto aún no se desahogue”.

Así lo indicó el abogado electoral Alexis Benítez Cruz, quien dijo que este tema sólo le ha servido al PRI para hacer propaganda en contra del equipo de la coalición Juntos Hacemos Historia.

“No tendrá efecto como lo establece el TEEM, ya que corresponderá ahora a la Contraloría del Congreso local analizar el caso y proceder (…). Cuando esto suceda (en dos semanas) la elección ya habrá llegado a su fin”, declaró.

DGC