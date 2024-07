Sheinbaum afirma que siempre defenderá a su equipo; descarta malinterpretación de dichos de Trump

La presidenta electa Claudia Sheinbaum descartó que se haya hecho una malinterpretación de las declaraciones emitidas el sábado por Donald Trump, donde acusó a un político de tener un “IQ menor a 50”, las cuales se asumió fueron dirigidas a funcionarios mexicanos, por lo cual la morenista dijo que es su responsabilidad defender siempre a su equipo.

En entrevista con medios, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si fue un error asumir una postura defensiva sobre las declaraciones del candidato republicano a la presidencia de EU, al interpretar que fueron dirigidas al excanciller Marcelo Ebrard o al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual respondió negativamente.

.@Claudiashein, presidenta electa, defendió a Marcelo Ebrard tras burlas de Trump. Lo destaca como uno de los mejores servidores públicos de México https://t.co/Te9UNpl1Yy pic.twitter.com/yqbNnsBP9k — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 21, 2024

“No, nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo y a México, siempre”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos. Nos llevaremos bien con quien ellos elijan como presidente, pero siempre es importante que nos traten bien a nosotros y a nuestro equipo”, abundó la sucesora de López Obrador.

Sheinbaum descartó hacer una declaración dirigida al equipo de Trump y pidió esperar a que pasen las elecciones en Estados Unidos. También, reiteró su deseo de mantener una relación respetuosa y cooperativa con el próximo líder estadounidense.

“Nos vamos a llevar bien. Ayer Trump habló bien del tratado, que se va a mantener. No hay ningún problema. Vamos a pedir respeto para México, siempre, pero nos vamos a llevar bien,” enfatizó.

Las declaraciones de Trump en un mitin en Grand Rapids, Michigan, en las que recordó cómo amenazó a México con imponer aranceles en 2019, fueron interpretadas como un ataque tanto a México como a Marcelo Ebrard. Trump narró cómo presionó a México para que desplegara 28 mil soldados en la frontera y cómo obtuvo “todo” de México en esa negociación.

En respuesta, Sheinbaum lamentó el lenguaje ofensivo del republicano y defendió a Ebrard, de quien su capacidad y compromiso como servidor público: “Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí, es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano,” escribió en X.

Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m_ebrard Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano. https://t.co/o5cKRryh9V — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 21, 2024

Por su parte, Ebrard también respondió a las declaraciones de Trump, asegurando que no se dejará intimidar y que defenderá los intereses de México con dignidad y firmeza. “Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza,” afirmó en sus redes sociales.

