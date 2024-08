Samuel García debe terminar su mandato: Sheinbaum; apoyo federal seguirá

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum se pronunció en contra del juicio político que la oposición promueve en Nuevo León en contra del gobernador Samuel García, quien, dijo, tiene que terminar su mandato; afirmó que mantendrá el apoyo a él para concluir obras indispensables del estado porque "aquí no es un asunto de partidos".

En el marco de la última gira de acompañamiento en el proceso de transición con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionada por la prensa sobre el proceso de juicio en contra del emecista García Sepúlveda, planteado por el PRI y PAN de Nuevo León.

"No creo que sea correcto, él tiene que terminar su mandato", aseveró, tras subrayar que "vamos a trabajar bien, con mucha coordinación".

Posteriormente en la Macroplaza de Monterrey, Sheinbaum ratificó que "vamos a seguir apoyando a Nuevo León, vamos a apoyar a Samuel para que pueda desarrollar las carreteras y estas obras indispensables para el desarrollo de Nuevo León. Aquí no es un asunto de partidos, es del bienestar del pueblo de Nuevo León, y así vamos a seguir colaborando".

En el acto de supervisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en la entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, dijo que el 1 de octubre próximo no llegará sola a la Presidencia de la República sino con todas las mujeres de México.

"El día que tomé protesta dije que había que decir Presidenta con a, porque lo que no se nombra no existe. Y hace mucho tiempo nuestras bisabuelas, nuestras abuelas no podían ni ir a la escuela o no las dejaban votar, en cambio ahora la transformación también abrió el espacio para las mujeres, y por eso digo que no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la Presidencia", destacó.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México insistió en que es tiempo de igualdad y de transformación; y a los jóvenes más educación, más trabajo, más apoyo porque este es un país para y por los jóvenes de México.

Refrendó a López Obrador su agradecimiento por encabezar la transformación del país, lo cual, dijo, lo convierte en el "mejor Presidente de México, y anunció que continuará viajando a su lado, "ya me invitó" para seguir inaugurando las obras que tiene antes de concluir el sexenio.

"Hoy cerramos esta gira que yo llamo histórica con el Presidente, es una transición entre el gobierno que está cerrando un ciclo y el segundo piso de la Cuarta Transformación que va a iniciar a partir del primero de octubre", enfatizó.

Claudia Sheinbaum manifestó que López Obrador representa un cambio profundo en la manera en que se gobierna, en los objetivos, en las causas, en los principios que mueven una gestión honesta que está con el pueblo de México.

"No hay parangón en el país, no hay presidente que haya terminado su sexenio con el amor que le tiene el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador (...) hay. encuestas que dicen que está arriba de 80 por ciento de popularidad. Gracias Presidente por tanto para nuestra patria", concluyó.

Supervisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, desde Monterrey, Nuevo León https://t.co/XPTDGYrzOQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 18, 2024

LMCT