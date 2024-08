Inauguración de presa Zapotillo es un “día histórico” para Jalisco, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la inauguración de la Presa “Zapotillo” en Jalisco es un día histórico para los pueblos originarios, ya que se logró, a través del diálogo una solución para abastecer de agua a Guadalajara, y por otro lado, respetar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

“Estaban defendiendo una causa justa que es la desaparición de estos tres pueblos; sus templos y sus muertos, toda la tradición cultural y a pesar de eso, en muy pocas ocasiones se habló de echar abajo la presa que ya se había construido. Se entendió que había que buscar una alternativa que nos dejara satisfechos a todos, pues no se dejó en ruinas lo construido, ya que el dinero del presupuesto es dinero del pueblo”, explicó.

Presidente López Obrador en Jalisco. Foto: Presidencia

“Fue un fracaso dejar esa obra tirada, pero actuaron ustedes con mucha bondad y fraternidad porque se necesitaba el agua para Guadalajara y dijeron, vamos a apoyar. Se logró que no se inundaran los pueblos, que se terminara la presa con una solución técnica muy buena, lo que se hizo de manera conjunta con técnicos e ingenieros de los pueblos y de Conagua”, destacó.

El mandatario federal mencionó que el municipio de Guadalajara va a contar con 3 mil litros de agua por segundo, lo que es un reconocimiento para la gente y para el mismo gobernador de la entidad. “Si se hubiese opuesto el gobernador de Jalisco, no hubiéramos logrado este propósito”.

Señaló que es necesario respetar a los adversarios y no verlos como enemigos, sino vencerlos con pruebas, ya que el objetivo es el interés de la población.

Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, desde Jalisco https://t.co/tREpleoqgS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 17, 2024

López Obrador aseguró que la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo es para celebrarlo, ya que es una mujer honesta y preparada que va a ayudar mucho al país, pues entiende las causas de la gente y cómo sacarlas adelante. Agregó que desde los inicios de la República, siempre había gobernado un hombre hasta este momento, que llega la primera mujer al Ejecutivo.

Finalmente dijo que no cree en la reelección, ya que no es ningún caudillo y cacique, por lo que la felicidad consiste en no tener apego al poder o al dinero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am