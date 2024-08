Confirma AMLO envío de nota diplomática a EU por financiar a Mexicanos Contra la Corrupción

El Gobierno de México envío el jueves una nota de protesta a la administración estadounidense de Joe Biden, por el financiamiento a la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ya que representa un acto injerencista en la soberanía mexicana.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de la República, dijo que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, le comentó que es la segunda nota que envía México al gobierno de EU, ya que la primera fue en 2021 sobre el caso de MCCI, pero no tuvo respuesta.

Ayer se envió la nota diplomática, que no sabía pero hoy en la mañana me enteró la secretaria de Relaciones Exteriores que es la segunda, que ya enviamos una en el 2021 y no le hicieron caso, y ayer envió otra, una nota de protesta