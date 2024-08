Exhibe UIF donación de EU a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por 96.7 mdp

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez informó que la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad AC recibió del gobierno de Estados Unidos 96 millones 740 mil 613 pesos, durante el periodo del 29 de agosto de 2023 al 23 de enero de este año.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario dijo que los donativos de “US Agency for International Development”, ente de la Embajada estadounidense, comenzaron a partir de agosto de 2018.

Estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015 cuando fue fundada, sino viene a partir del momento en que en México se realizan unas elecciones, y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial, fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena, que conforma ese movimiento denominado Cuarta Transformación Pablo Gómez

Expuso también los recursos recursos recibidos por MCCI desde cuentas de EU, de 2017 a 2023, que ascienden a 13 millones 17 mil 951 pesos, a través de nueve operaciones realizadas por los ordenantes: The Ford Foundation, John And Catherine T Macarthur Foundation, International Community Foundation, ***967 Fpos, Rockefeller Bros Found Inc e Intelligent Mexican Marketing Inc.

Asimismo, exhibió que desde 2016 al corte de 2023 se contabilizaron aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador, un total de 502 millones 588 mil 208 pesos, donde destacan grandes empresas comerciales.

Pablo Gómez indicó que esta organización tiene como apoderados legales a Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, la cual está establecida como una organización sin fines de lucro y se creó el 26 de noviembre de 2015.

Refirió que la misión de esta asociación civil, es la de “investigar las causas y efectos de la corrupción y la impunidad; realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones, para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia”.

Detalló que en 2016 recibió 68 millones 053 mil 116 pesos; 2017, 75 millones 469 mil 595 pesos; 2018, 81 millones 833 mil 980 pesos, 2019, 79 millones 867 mil 628 pesos; 2020, 65 millones 263 mil 942 pesos; 2021, 40 millones 803 mil 588 pesos; 2022, 35 millones 321 mil 881 pesos; y 2023, 55 millones 974 mil 478 pesos.

Datos oficiales. Foto: Especial.

Gómez Álvarez presentó un reporte detallado de los números de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde exhibió todos los nombres de los donantes y beneficiarios de esos recursos aportados por los grandes consorcios.

Además, reveló que 203 millones 393 mil 154 pesos se pagaron por concepto de servicios o sueldos, entre 2016 y 2023, y de ese total, 26 millones 514 mil 57 fueron a favor María Amparo Casar, y 11 millones 244 mil 873 pesos para Claudio Xavier González Guajardo, los dos representantes legales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

FGR