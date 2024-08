Anuncia AMLO envío de nota diplomática a EU; "el colmo" financiar a organización de Claudio X. González

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos porque "ya es el colmo" el financiamiento ilegal a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para golpearlo a él y a su administración, además de representar una violación flagrante a la soberanía mexicana.

"Sí va a haber una nota diplomática antes de que yo termine, ya es el colmo, llevo más de un año aquí diciéndoles y no escuchan. Mandar una nota no sólo es por México, seguro esto lo están haciendo en otros países financiando a opositores y es una mala costumbre, con mucho respeto, y con deseos de ayudar, eso se debe de desterrar del gobierno de Estados Unidos, eso los deja muy mal vistos, luego se quejan de por qué en los pueblos hay antipatías", sostuvo AMLO.

Sin adelantar una fecha del envío de la nota, el mandatario señaló que será en buenos términos diplomáticos, pero con la puntualización de que no es correcto entregar dinero a asociaciones que orquestan "guerra sucia" y campañas en internet de "#NarcoPresidenteAMLO".

"Eso no es correcto. ¿Qué no saben la labor de Claudio x. González? Es una violación flagrante a la Constitución, a nuestra soberanía, no pueden gobiernos extranjeros estar financiando a opositores y estos no deben estar recibiendo de extranjeros", aseveró AMLO.

AMLO informó que primero se revisará el reporte que solicitó a la Secretaría de Hacienda sobre cuánto dinero ha recibido Mexicanos contra la Corrupción, empresa a la cual pidió que pudiera informar en qué ha usado ese dinero, ya que no descartó que lo hagan para promover amparos en contra de obras públicas de este gobierno.

Abundó que "se mete en cuestiones políticas, electorales, y esta organización es la que está participando en la guerra sucia en contra de nuestro movimiento y del Presidente de México. Sostenemos que ellos están financiando todo lo que cuesta la campaña en internet, con la leyenda #NarcoPresidenteAMLO", añadió AMLO.

Asimismo, AMLO pidió a Estados Unidos dejar de culpar a México y a otros países de sus problemas como el consumo de droga, y cuestionó que no exista un plan de gobierno de ese país para enfrentar el problema creciente de consumo de fentailo entre los jóvenes.

"No hay nada, aquí (en México) hay 12 millones de jóvenes becados, aquí hay tres millones 600 mil jóvenes construyendo el futuro que tienen trabajo, para que no sean enganchados por la delincuencia organizada; aquí se atienden las causas que ocasionan o que llevan a la violencia qué se hace allá", enfatizó AMLO.

AMLO dejó claro que "no es lo mismo detener a narcotraficantes famosos, no deja de ser espectacular, político, pero no va al fondo".

