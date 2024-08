La oposición pide a Sheinbaum diálogo

Partidos y gobernadores de oposición tomaron la palabra a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum ante el llamado a la unidad nacional y de gobernar para todos; sin embargo, pidieron que dé la “vuelta a la página” y convoque al diálogo con todas las fuerzas políticas del país, lo cual no se dio con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde sólo hubo ataques.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, luego de felicitar a la próxima titular del Ejecutivo federal, destacó que el partido respeta la decisión del pueblo y reafirmó su compromiso de ser una oposición firme y vigilante.

La senadora electa del tricolor, Paloma Sánchez, celebró que Claudia Sheinbaum sea la primera mujer Presidenta de México, a quien le extendió la mano para trabajar de manera conjunta, porque “si le va bien a ella, le va bien a nuestro país”.

“Como inicio de gobierno me motiva ver cuál va a ser ahora su forma de gobernar, si va querer tener comunicación con la oposición. Me gusta esa parte donde va a gobernar para todos los mexicanos, no solamente para Morena”, dijo a La Razón.

Damián Zepeda, senador del PAN, afirmó a este diario, que “es muy bonito el discurso” de Sheinbaum de gobernar para todos, pero ese mensaje debería ser también a Morena en la Cámara de Diputados donde se discuten y aprueban reformas que van en contra de los mexicanos.

La próxima diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, opinó que además de los partidos políticos, Claudia Sheinbaum debe establecer diálogo directo con la sociedad civil.

“Se ha entendido de manera incorrecta en la 4T en estos años, es que ignorar a fuerzas políticas por no coincidir con ellos, no es estar ignorando a ese partido, es ignorar a un porcentaje de la población que también merece ser gobernada bajo los mismos estándares de quien votó por Morena”, añadió.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) felicitó a la Presidenta electa de México, tras recibir la constancia de mayoría en el Tribunal Electoral, a quien ofrecieron concordia, respeto y unidad nacional por el bien de México. “siempre podrá contar con las y los gobernadores de Acción Nacional para construir un país más justo, equitativo y próspero”, indicó en su cuenta de X.

De manera particular, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri destacó que “puede contar con las y los queretanos para construir un país mejor”.

El mandatario panista de Yucatán, Mauricio Vila, aceptó el llamado a la unidad de Sheinbaum, por lo que “refrendo mi compromiso de seguir trabajando en equipo por el bien de Yucatán y todo México”.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se congratuló por la emisión y entrega de la constancia de validez de la elección.