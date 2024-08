Reforma al Poder Judicial no conflictúa el T-MEC: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa afirmó que la reforma al Poder Judicial no conflictúa el T-MEC. Consideró que no se deben presentar tensiones de ninguna manera sobre algo que solo les corresponde a los mexicanos discutir; sentenció que “va a haber más democracia al elegir no sólo a la presidenta, sino y a los legisladores y al Poder Judicial”.

En conferencia de prensa luego de la reunión con el grupo parlamentario de Morena en el senado dijo: "No es cierto, en ningún lugar en el tratado, T-MEC, tiene el tema del Poder Judicial. Entonces, no tendrían por qué estar interviniendo de esta manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos. Y eso no significa que debe haber tensión de ninguna manera”.

Apuntó que la Reforma al Poder Judicial proviene desde antes de la campaña electoral de este año, por lo tanto, explicó, "es evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña".

"¿Eso le compete a quién? A los mexicanos y a las mexicanas. Hay otros temas que nos competen a ambos países, o a Canadá, México y Estados Unidos como el tratado, como temas conjuntos que se han tratado en este sexenio, de seguridad, incluso de inmigración, temas de cooperación", señaló.

Además, insistió que los embajadores de Estados Unidos y de Canadá no tienen “por qué estar interviniendo de esta manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanos”, y también acotó que “eso no significa que deba haber tensiones de ninguna manera”.

