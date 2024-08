Sheinbaum se compromete con “profunda revisión” de obras y programas durante transición de Gobierno

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la transición del Gobierno federal no es solo un asunto de continuidad, sino de una profunda revisión de obras y programas de frente a la población.

“Yo me siento muy conmovida por la transición histórica, ya que es la décima ocasión que salimos con el Presidente a recorrer el país, y ahora estamos en la última visita, más tarde vamos a Nuevo León y con ello cumplimos la visita a las 32 entidades. No solo es la continuidad en la cuarta transformación, sino que hacemos una revisión de la Presa El Zapotillo y los programas de justicia, pues se hace de frente y no solo en las oficinas”, dijo.

Señaló que el Presidente ha logrado una hazaña histórica, y no solo por todo lo que ha hecho, pues se conoce el Tren Maya, el Interoceánico, y los programas sociales, pero a veces no se conocen programas como el dar agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara y recuperar comunidades a través del diálogo y el apoyo.

Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, desde Jalisco https://t.co/tREpleoqgS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 17, 2024

Sostuvo que la cuarta transformación tiene un pensamiento llamado humanismo mexicano con dos pilares; los pueblos originarios y la rica historia de México, pero aseguró que el mandatario federal ha gobernado con principios y causas. Además, dijo, se tiene que luchar contra la corrupción, ya que no son solo son palabras, sino acciones para beneficio de la gente.

“Antes se pensaba que el desarrollo iba en contra de los pueblos, pero ahora se puede ver que va de la mano, respetándolos y generando beneficios. Esta transición refuerza el amor al pueblo, y da fuerzas para seguir y avanzar con la cuarta transformación”, agregó.

Señaló que continuar con el movimiento significa consolidar y mantener todos los programas del Bienestar como la pensión a adultos, apoyos a los jóvenes, justicia a los pueblos originarios, apoyo al campo, entre otros.

Reiteró que habrá apoyo a mujeres a partir de los 60 años, ya que es un reconocimiento por su trabajo en los hogares. “Ese apoyo es un reconocimiento, pero además si va a llegar una mujer presidenta, pues obviamente se le tiene que reconocer”, dijo.

¡Es oficial! El @TEPJF_informa validó la elección del 2 de junio y ratificó a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de Méxicohttps://t.co/MAJiThFVFr pic.twitter.com/wbS3H0JAxG — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2024

Otro de los programas es hacer universal la beca para los alumnos de escuelas públicas en nivel preescolar, primaria y secundaria; además de llevar la salud casa por casa para beneficio de la gente, sobre todo de los adultos mayores. Adelantó que se va a traer de regreso el tren de pasajeros a Jalisco.

Por otra parte, reconoció el trabajo de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller en sus estudios sobre la cultura mexicana, además de quitar el nombre de primera dama a la esposa del Presidente de la República.

am