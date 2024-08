Sheinbaum critica que paristas cobren sueldo

Luego de señalar que el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene motivaciones políticas y no laborales, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió que no deberían cobrar su salario por recurrir a la suspensión de sus actividades.

En conferencia de prensa, reiteró que respeta la protesta que emprendieron, pero llamó a la población a tener presente que “cuando un trabajador asalariado se va paro o a huelga no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera, pero aquí ellos se están yendo a paro cobrando su sueldo”, dijo.

Recalcó que los derechos de los trabajadores no se verán afectados con la reforma judicial, cuyo objetivo principal es que jueces, ministros y magistrados sean electos por medio del voto popular.

“Pero no es una crisis laboral. Es una decisión de trabajadores del Poder Judicial, jueces y… de irse a paro por un asunto político, porque no se están afectando sus derechos laborales; se respeta, porque nosotros respetamos cualquier manifestación pública, también podemos decir nuestra opinión”, dijo.

Más temprano ayer, al referirse al tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no pasa nada” con el paro de labores, pues sostuvo que su gobierno no va a reprimir la movilización de los empleados, ya que son libres de acceder a su derecho de libre manifestación; sin embargo, aclaró que el problema es “con los de arriba”, donde está la corrupción y la impunidad.

“Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, es algo a lo que tienen derecho y, además, la libertad no se implora, se conquista; eso que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores”, aseguró Claudia Sheinbaum.