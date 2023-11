Sheinbaum da detalles de su visita a Palacio Nacional; 'pasé a dejar unos documentos', aclara

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la Presidencia de la República, reveló el porqué de su visita a Palacio Nacional la tarde del martes 28 de noviembre.

Aclaró que fue a dejar unos documentos con el secretario particular, Alejandro Esquerra, y de paso saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta oficial de X, Sheinbaum Pardo especificó que tras dejar los documentos pasó a visitar al Presidente porque le habían comentado que estaba malo del pie.

Afortunadamente, dijo, el Presidente de México se encuentra muy bien de salud.

“Quiero platicarles de dos temas, El primero es que se armó un lío ayer porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquerra, secretario particular, una nota. Y me dijeron: ‘Está el Presidente’. Entonces pasé a verlo. Aproveché para preguntarle por Beatriz (su esposa), después por Jesús, obviamente, y el me preguntó por mis hijos, por mi nieto Pablito y pues platicamos un rato. De Temas cotidianos", detalló Sheinbaum.

"Y bueno, no, ya saben lo que dicen: ‘fue a que le dieran línea’; porque eso sí, son muy buenos para decir, ‘somos feministas, las mujeres piensan por sí mismas. Ah, pero, en el caso de Claudia, ella no piensa ella solamente’. La verdad me da risa", agregó

Les comparto algunas reflexiones sobre la marcha en mi trayecto a Querétaro. ¡Buenos días! pic.twitter.com/hB1J4bDXp8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 29, 2023

Destacó que con el presidente López Obrador sólo hay amistad a parte de ser partícipes del mismo movimiento. "Somos compañeros, amigos, y somos parte de este gran movimiento de transformación del cual estamos muy, pero muy orgullosos”, sostuvo.

También se refirió sobre 'Claudia: El documental', que fue estrenado la noche del martes e invitó a la militancia de Morena y sus aliados a verlo. Dijo que era un relato íntimo de su persona, desde su papel de madre hasta sus vínculos con la política.

