Sheinbaum: Ya ha habido una investigación profunda, ¿por qué romper la puerta de Palacio?

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró los cuestionamientos y el rechazo al derrumbe de una de las puertas de Palacio Nacional por parte de normalistas inconformes con la atención al caso Iguala.

Cuestionada sobre el tema durante su conferencia desde Querétaro, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha recibido a las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en más de una ocasión y que, incluso, ya se tenía pactado un encuentro dentro de unas semanas.

Señaló que lo de ayer tendría sentido si no hubiera detenidos por este caso y si no existiera un diálogo acordado.

“Ha habido una investigación profunda del caso, de hecho lo tomó el Presidente en sus manos ¿para romper la puerta de Palacio si hay una reunión pactada? Si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el procurador general de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido, pero ¿cómo es que si esta una reunión pactada se pide diálogo? si hay diálogo, expliquenme a que se debe que rompan la puerta de Palacio”, insistió.

Subrayó que de parte del Gobierno se ha asumido responsabilidad para llegar a la verdad y justicia real y no “la que inventaron”.

“Por eso se dice que hay una provocación, porque no se entiende por qué rompen la puerta de Palacio cuando hay un diálogo”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR