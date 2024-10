Sheinbaum llama a legisladores a salirse del escritorio y trabajen en territorio

En medio del conflicto interno que vive la bancada de Morena en la Cámara de Diputados por el reparto de comisiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a los legisladores a dejar el trabajo de escritorio y no olvidar que ocupan el cargo que tienen gracias a la población a la cual tienen que mantenerse cercanos.

MÁS INFORMACIÓN

Aunque dijo no tener intenciones de opinar sobre el funcionamiento interno del Congreso, Claudia Sheinbaum consideró que la responsabilidad de diputados y senadores es cumplir con una tarea fundamental, que es la de trabajar para proponer leyes, discutirlas y votarlas.

Claudia Sheinbaum criticó que hay muchos casos en los que una vez conseguido el cargo ya no salen de los recintos legislativos y se olvidan de que representan a los sectores que votaron por ellos.

“Y muchas veces llegan a ese lugar, al congreso, ese gran edificio, y ya no salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si están en una comisión o no, pues es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen… Hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio”, dijo Claudia Sheinbaum.

Dado que para este periodo de sesiones se estableció que las sesiones del pleno son martes y miércoles y que las comisiones no sesionan diario ni todos los diputados son parte de todas, sugirió que el tiempo que no están en San Lázaro, se vayan a sus respectivos estados para hablar de reformas y proyectos, como la elección judicial o la reforma energética.

“Creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Bueno, pues los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Esa es una tarea fundamental, a territorio, a territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR