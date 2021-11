Sheinbaum niega estar en campaña; viajes son pagados con recursos propios, dice

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó estar en campaña política rumbo a las elecciones de 2024, y aseguró que sus recientes viajes que realizó a distintos estados de la República fueron pagados con recursos propios.

"Tengo las invitaciones y, para que no se prestara a ningún problema, pagué el viaje con recursos propios”, explicó este día durante una conferencia de prensa.

La Jefa de Gobierno fue cuestionada acerca de sus visitas a los estados de Campeche, Baja California y Colima, estos dos últimos a los que acudió para acompañar a las nuevas gobernadoras de Morena de esas entidades, Marina del Pilar e Indira Vizcaíno.

"Estuve en Tlaxcala, no tuve oportunidad de estar en la toma de protesta de Layda Sansores en Campeche, pero estuve recientemente para informar del programa de vacunación; después estuve en Guerrero, con Evelyn Salgado, y ahora con Marina e Indira", expresó.

Sheinbaum Pardo detalló que el día viernes acudió al estado de Campeche para acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria, en la que habló acerca del plan de vacunación que se llevó a cabo en la capital del país, se le descontó el día de pago.

“No, así de sencillo", dijo, al ser cuestionada acerca de si está en campaña y aseguró que estuvo en Guanajuato porque el próximo año la Ciudad de México será la entidad invitada al Festival Cervantino.

Respalda Sembrando Vida como “aportación de México al mundo”



Claudia Sheinbaum respaldó la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, como el tema del programa Sembrando Vida, instaurado por el Gobierno de México, el cual, dijo, es una “gran aportación” de México al mundo.

Tras ser cuestionada acerca de la visita de López Obrador a dicho consejo, programada para el próximo 9 de noviembre, la Jefa de Gobierno resaltó que este apoyo a los agricultores del país le permite a la gente “quedarse en su tierra”, pues destacó que una de las mejores formas de combatir la migración es por medio de la inversión en el desarrollo.

“Este programa de Sembrando Vida en donde se da, directamente, apoyo al agricultor o al reforestador y, además, los beneficios que pueda tener a partir del proyecto productivo, pues es algo que permite que la gente pueda quedarse en su tierra, que finalmente creo que la gente no migra por deseo de migrar, sino, en la gran mayoría de las ocasiones, es por pobreza o por violencia”, dijo.

Sheinbaum Pardo resaltó que lo que se buscó con la creación de este consejo de la ONU es la paz en el país y en el planeta, planteamiento en el que se basa la llamada Cuarta Transformación.

“El planteamiento de la Cuarta Transformación es la paz; no puede haber paz si no hay justicia social; si no hay justicia, y ese es uno de los elementos centrales”, destacó, al subrayar que la mejor manera de disminuir la migración -que ocurre porque la población huye de la pobreza o situaciones de violencia- es “invirtiendo en el desarrollo en los países en donde hay el mayor número de migrantes”.

“Esa ha sido siempre la orientación que se ha seguido desde nuestro movimiento y del Presidente López Obrador, que es la cooperación para el desarrollo.

Cuando estuvo aquí el embajador de Estados Unidos, que nos visitó, estuvimos cerca de dos horas platicando, justamente lo que le decíamos de las virtudes de los programas del Gobierno de México, cuando se da directamente al beneficiario el recurso sin tener que pasar por ningún intermediario, llega directamente el recurso a donde se necesita”, explicó.