Sheinbaum: Estrategia de Seguridad no será efectivo de un día a otro, 'pero va a funcionar'

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su plan de seguridad para el país funcionará, pero no en lo inmediato.

“La Estrategia de Seguridad va a funcionar, esto es para el pueblo, para la gente. Va a funcionar, eso no quiere decir que sea de un día a otro, pero va a funcionar”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Argumentó que el objetivo de mejorar la seguridad del país se alcanzará con el reforzamiento de los programas del Bienestar, porque se fortalecerá la atención a las causas así como la inteligencia y la investigación en la persecución de delitos.

Reiteró que su plan no buscará iniciar una confrontación con el crimen organizado, como la que se encabezó en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

No les gustó que dijera que no va a haber guerra contra el narco, lo vamos a seguir diciendo, hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso lo que quiere decir es la guerra y no va a haber colusión con el crimen como en el caso de Calderón