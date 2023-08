'Siempre voy a ser una defensora de la educación', asegura Claudia Sheinbaum.

‘’La educación transforma naciones, transforma ciudades por eso siempre voy a ser una defensora de la educación pública y de la educación como parte fundamental de la Transformación’’, destacó Claudia Sheinbaum durante un encuentro con universitarios de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), donde compartió su visión sobre temas de medio ambiente, nearshoring, igualdad y sobre todo del bienestar como punto clave para lograr la Transformación.

En su participación, Sheinbaum Prado puntualizó que para lograr continuar en el camino de la transformación es indispensable que desde los gobiernos se implementen acciones para que todos y todas puedan tener la oportunidad de acceder a educación de calidad que los prepare para el futuro, ‘’ciencia y política no pueden estar desligados, la educación y la transformación del país no pueden estar desligados y por eso como jefa de gobierno uno de los ejes centrales de mi gobierno fue la educación’’.

Al respecto, destacó algunas políticas implementadas como jefa de gobierno, tal es el caso de ‘’Mi Beca para Empezar’’, de las que son beneficiarios todos los niños de educación pública, así como la construcción de dos universidades, el ‘’Instituto Rosario Castellanos y la ‘’Universidad de la Salud’’ en las que ya se preparan poco más de 50 mil estudiantes.

‘’Ningún joven que quiera estudiar debe quedarse sin poder estudiar, puede ser muy ambicioso pero comparado con muchos otros países en el mundo, el número de universitarios de nuestro país se queda muy abajo … Y tenemos que procurar que más jóvenes tengan acceso a la educación pública’’, aseguró.

Durante el encuentro, Sheinbaum Pardo, destacó que, además de la educación es vital seguir abriendo espacios para la igualdad entre mujeres y hombres.

‘’Las mujeres, pero también los hombres tenemos que luchar por esa igualdad, por esa equidad…Hombres y mujeres tienen que impugnar siempre por la igualdad’’, compartió Claudia Sheinbaum frente a la comunidad de la Universidad Regiomontana.

En el diálogo, Sheinbaum Pardo señaló que durante toda su vida ha sido partidaria de abrir nuevos espacios para que las mujeres puedan tener un papel protagonista en diferentes ámbitos de la vida, lo cual destacó como un logro que se ha podido consolidar a través de los últimos años, ‘’mientras más mujeres participen se vuelve costumbre que las mujeres participemos en la política’’.

’’Hoy estamos en un momento distinto, tiene que ver creo yo, con el movimiento de las mujeres que ha sido abrumador en todo el mundo y también por su puesto en nuestro país, pero también tiene que ver que cuando llegó el presidente López Obrador, es el primer presidente en tener un gabinete paritario … Entonces hoy el ejemplo que se da a nivel federal evidentemente impacta en todos los gobiernos de los estados.

Por otra parte, aseguró que una de las claves, además de la educación y la igualdad para lograr reducir el resto de desigualdades es vital garantizar mejores condiciones de vida a través de la generación de empleos dignos y sobre todo con buenos salarios.

‘’No puede seguir vendiéndose a México como la mano de obra barata, porque si genera empleos, pero no genera empleos con bienestar y lo que buscamos en el país no solamente es generación de empleos, sino empleos con bienestar … Es indispensable generar las condiciones tecnológicas y de ubicación de las empresas que permita que sean industrias sustentables y finalmente que sea en todo el país, no solo en el norte, que permita una disminución de las desigualdades’’, comentó.

Finalmente Claudia Sheinbaum aprovechó el encuentro para darle a los jóvenes algunos consejos al ser la generación que tendrá en sus manos el futuro del país, por lo que les aseguró que trabajar en la estima propia es preciso para poder dar lo mejor de sí mismos a la ciudadanía, ‘’uno tiene que ser bueno para uno, para su familia, pero también para la sociedad’’.

‘’Los jóvenes mexicanos y mexicanas tienen que pensar en saber discriminar la información falsa, las famosas fake news, de la verdaderas, formarse su propio criterio y que ese criterio tenga que ver con la historia de nuestro país. …Siempre que pensemos que somos mexicanos y mexicanos y que todos tienen que salir adelante, no solo unos cuantos, siempre seremos buenos ciudadanos y ciudadanas’’.

Al arranque del evento, Ángel Casán, rector U-RRE, puntualizó que la participación de personalidades como Sheinbaum Pardo en este tipo de encuentros enriquece la formación académica de los futuros profesionistas del país, ‘’tenerte aquí con esa idea y esa convicción que te distingue de escuchar la voz de los jóvenes hace que estos diálogos sean de gran valor para la comunidad’’.

