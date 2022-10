Sigue la corrupción, pero solo da mordiditas y no los tarascones del pasado: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía persiste la corrupción en el país, pero aseguró que "ya no son grandes tarascadas, sino apenas unas mordiditas", esto al afirmar que ya no se permite que las grandes empresas condonen impuestos o se regresen sin averiguar si de verdad han pagado.

Nos tenían bien anestesiados, eso es lo que ya está cambiando, sí, no, no dudo que todavía hay pero se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras y ya no hay las tarascadas que se le daban al presupuesto, hay puede haber todavía mordidas, pero no tarascadas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Ante los gritos de reclamos de maestros de que la corrupción todavía campea en el gobierno, López Obrador insistió en que los grandes empresarios llegaron a evitar el pago de hasta 16 mil millones de pesos anuales, lo que significa el presupuesto de Baja California Sur.

“Saben que antes los de arriba se servían con la cuchara grande, discúlpenme maestras y maestros ya no es igual, y ustedes deberían de saberlo, nosotros ya no permitimos la corrupción arriba, saben que los de arriba en México, los potentados no pagaban impuestos, piensen en un banco, en una empresa, la más importante, bueno esa empresa, ese banco no pagaban impuestos y no solo eso les devolvían impuestos, y saben que ya está en el artículo 28 de la Constitución, que es un delito devolver dinero y estoy hablando de miles de millones de pesos, ese banco, esa empresa que están pensando llegaba a no pagar al año 16 mil millones de pesos, lo que es el presupuesto completo de Baja California Sur, así era la corrupción, entonces claro que sí ha cambiado”, les dijo a los inconformes que no dejaron de gritar durante su exposición.

El Presidente afirmó que sí hay abasto de medicamentos y pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer que le dijera cuántas recetas se surten “99 por ciento de recetas surtidas”, dijo a los manifestantes.

“¿Le creen al doctor?, es que tienen razón, hasta cierto punto porque no había, por eso es este programa (Plan de Salud IMSS Bienestar) y va a haber cien por ciento de medicamentos, no va a faltar los medicamentos, en el caso del ISSSTE nada más les comento que si estaba mal la secretaría de Salud, si estaba mal el seguro, el ISSSTE era lo peor”, afirmó el mandatario.

Y a los miembros del magisterio les recetó el recuerdo de 2006, cuando su dirigente, Elba Esther Gordillo, dijo, apoyó el fraude electoral.

“Nada mas que no se olvide que cuando se hizo el fraude, en el 2006 cuando nos robaron la presidencia, ayudó Elba Esther Gordillo, la maestra Elba Esther Gordillo, ¿de acuerdo o no? Bueno saben que le dio Calderón por el fraude, la subsecretaría de Educación, para su yerno y el ISSSTE para Yunes que ahora está en el PAN, ¿de acuerdo? Claro que nos está costando levantar todo el sistema de salud pero ya hice el compromiso y los compromisos se cumplen y yo soy un hombre de palabra y vamos a levantar el sistema de Salud pública y el ISSSTe y el seguro”, sentenció.

Aunque también dijo, el sistema educativo será apoyado. Y aunque antes criticaba que se dijera que el magisterio era flojo, ahora les dio una semana para que se sienten a negociar con la Secretaría de Educación Pública.

“Yo quería que viniera lo más pronto posible, pero acordaron los dirigentes que hasta el sábado, yo lo que pienso que quieren mantener el paro todos estos días, está bien también los chamacos necesitan descanso”, señaló el mandatario.

