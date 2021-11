Sin diálogo en PEF 2022, no habrá convencimiento en reformas constitucionales, advierte oposición

La alianza legislativa conformada por PAN, PRI y PRD advirtió que sin diálogo no habrá construcción de acuerdos para las reformas constitucionales impulsadas por la 4T, ante la cerrazón para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022.

En tanto, el bloque opositor sostuvo que no bajará ninguna de las reservas presentadas al dictamen , por lo que la discusión podrá prolongarse los días que sean necesarios.

Al frente del PRD, el coordinador Luis Espinosa Cházaro, apuntó que “si no hay diálogo, si no hay diálogo y convencimiento en este presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento ni construcción en las reformas constitucionales”.

En conferencia de prensa, el perredista afirmó que no tienen quien les “dicte una línea” en la discusión de reformas constitucionales, por lo que reiteró su apertura al diálogo.

Al respecto, el líder de la bancada priista, Rubén Moreira, adelantó que la Junta de Coordinación Política, que él preside, será la encargada de orientar los parlamentos abiertos, no solamente las comisiones.

Por ello, enfatizó en que los parlamentos deben durar el tiempo necesario. “Si nos llevamos un año discutiendo y después se resuelve que no, pues nadie se va a enojar”, manifestó.

La postura del PRI, reiteró, es no dar un paso atrás en las energías limpias. Además, pidió que se discuta el tema de las subastas y el litio, entre otros.

“Creo que no se pueden estallar los acuerdos, eso hace Mario Delgado. Pero nosotros seguiremos insistiendo en la importancia de romper el intento de polarizar el país” Rubén Moreira

En cuanto a la discusión del Presupuesto 2022, señaló que “ bajar reservas significa convalidar el presupuesto con el que no estamos de acuerdo ; significa hacerle fácil el trabajo a la mayoría oficial; significa quitar la atención de la Cámara donde se está cometiendo un abuso en contra de los municipios y estados”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, calificó como una “vergüenza, lástima y desgracia” que exista un grupo mayoritario que no escucha, ya que hay un debate ideológico del presupuesto.

Además, manifestó que “si en el Poder Ejecutivo hubiera la disposición de cambiar el presupuesto, entonces ellos vendrían y lo ejecutarían de inmediato, porque sería su instrucción”.

