'No estaba ni siquiera pronosticado una tormenta', asegura Samuel García.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que luego de los hechos ocurridos en San Pedro Garza García, era algo que “nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta, y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podríamos dar crédito de lo sucedido, lamentable”, además, afirmó que van 121 lesionados.

En redes sociales, el mandatario estatal aseguró que del total de las víctimas que resultaron lesionadas "96 ya están dados de alta".

Así informó Samuel García sobre el números de heridos tras la caída del escenario en San Pedro. Foto: Especial.

El neolonés dijo que los fuertes vientos que provocaron la caída de un templete durante el acto de cierre de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) por la alcaldía de San Pedro, donde estaba Lorenia Canavati, y el aspirante presidencial Jorge Álvarez Máynez, fue un hecho que ha creado tristeza entre la comunidad.

El mandatario reiteró que el accidente “fue resultados de un fenómeno meteorológico atípico con fuertes vientos en los municipios de San Pedro y Santa Catarina”, aseguró que se creará un fondo para indemnizar a los deudos de las nueve personas fallecidas, garantizándose becas y manutención para menores que hayan perdido a un padre o madre.

El gobernador estuvo acompañado por la titular de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, y el secretario general de Gobierno, Javier Navarro.

Anuncian apoyo para las víctimas

García aseguró que la Secretaría de Salud estatal, “se hará cargo de todos los gastos médicos por cirugías, curaciones o medicamentos, además de brindar atención psicológica a pacientes y deudos de los fallecidos”.

“Estamos en comunicación y coordinación con la Fiscalía para la entrega de los cuerpos de las víctimas mortales, todos los cuales ya han sido recibidos por sus familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense”, refirió.

Suman 9 muertos tras caída de escenario en San Pedro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que hasta el momento la cifra de muertos se mantiene en 9, tras la caída del escenario en el que estaba el candidato presidencial por MC, Jorge Álvarez Máynez.

Además, la Fiscalía General de Nuevo León inició una investigación por los hechos ocurridos la noche del miércoles, por lo que el Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble con custodia permanente.

En videos que circulan en redes sociales, se pudo observar cómo el viento comienza a desprender la pantalla gigante que se encontraba en el escenario, mientras los políticos se encontraban en él.

Posteriormente, se pudo ver cómo Jorge Álvarez Máynez corre a la parte trasera del lugar para intentar ponerse a salvo.

🚨La noche del pasado 22 de #mayo, los fuertes vientos que se registraron en #NuevoLeón derribaron el escenario del cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro por #MovimientoCiudadano, #LoreniaCanavati, quien se encontraba junto a Jorge Álvarez #Máynez,… pic.twitter.com/9iTEeu5Lov — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 23, 2024

JVR