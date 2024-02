Solicita Álvarez Máynez seguridad para campaña, pero sobria y austera

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a cargo de Rosa Icela Rodríguez, protección durante su campaña, aunque aclaró que debe ser “sobria y austera”.

Durante la inauguración de su casa de campaña en la Ciudad de México que estará en la alcaldía Miguel Hidalgo señaló que las personas que atienden a los candidatos, por un lado están dejando de atender tareas sustantivas de orden y seguridad para los mexicanos; sin embargo, precisó que eso llevó a México al exceso con temas de guaruras, la cultura de la seguridad privada, que ha sido incorrecta. “Yo soy partidario convencido de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener la máxima protección posible con parámetros de austeridad y sencillez del Estado, porque es el jefe del Estado mexicano y nos representa a todos”, comentó.

Indicó que las campañas que inician el 1 de marzo tienen esos elementos; situación que le ha expresado a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, de la que dijo, es una funcionaria con la que se siente cómodo para expresarle ese tema, por ello, le ha planteado la mínima protección posible bajo los estándares de inteligencia y de eficiencia.

Que las fuerzas federales, civiles y armadas puedan ofrecer en el contexto de los protocolos y parámetros de protección lo que ya hemos considerado. Queremos ser institucionales y no queremos dar la espalda a las instituciones de este país. Si alguien quiere ser presidente de este país, no puede ser no confiando en los policías y en las Fuerzas Armadas, pero que sea la más sobria y austera posible